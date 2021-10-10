В США возобновили визовую лотерею Green Card
Американское правительство возобновило розыгрыш визовой лотереи Green Card
Об этом сообщает "Голос Америки" .
Конгресс США предоставил разрешение на выдачу 55 тыс. "Зеленых карточек" на 2023 год для иммигрантов со всего мира. При этом, право на получение визы в лотерее не переносится на следующий год. Весь процесс должен быть завершен в течение года от его начала.
В 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о ряде мер, которые запретили людям из стран с преимущественно мусульманским населением прибывать в США. Американские консульства по всему миру были закрыты на фоне пандемии коронавируса.
Впоследствии администрация Трампа объявила о запрете некоторых иммиграционных виз, утверждая, что это необходимо для защиты экономики США. В результате тысячи победителей визовой лотереи потеряли возможность прибыть в США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное