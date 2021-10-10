В США возобновили визовую лотерею Green Card

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Конгресс США предоставил разрешение на выдачу 55 тыс. "Зеленых карточек" на 2023 год для иммигрантов со всего мира. При этом, право на получение визы в лотерее не переносится на следующий год. Весь процесс должен быть завершен в течение года от его начала.

В 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о ряде мер, которые запретили людям из стран с преимущественно мусульманским населением прибывать в США. Американские консульства по всему миру были закрыты на фоне пандемии коронавируса.

Впоследствии администрация Трампа объявила о запрете некоторых иммиграционных виз, утверждая, что это необходимо для защиты экономики США. В результате тысячи победителей визовой лотереи потеряли возможность прибыть в США.

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