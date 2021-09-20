В США военный самолет упал в жилом районе

Об этом сообщает Reuters.

Два пилота самолета госпитализированы после катапультирования. Один из парашютов пилотов зацепился во время катапультирования за линии электропередач.

Три дома в городе повреждены, но никто из жителей не пострадал.



Here is my perspective at x2 speed. I was just chillin in the parking lot and didn't think anything of it cause #Lakeworth tends to always have fires ???? #planecrash #texas pic.twitter.com/F66ONmS01a — Nathan Barron (@NathanBrisonB) September 19, 2021