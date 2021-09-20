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В США военный самолет упал в жилом районе

20 сентября, 2021 понедельник
07:19

В жилом районе американского города Лейк-Уорт в штате Техас разбился военный самолет. Ранены по меньшей мере два человека

Об этом сообщает Reuters.

Два пилота самолета госпитализированы после катапультирования. Один из парашютов пилотов зацепился во время катапультирования за линии электропередач.

Три дома в городе повреждены, но никто из жителей не пострадал.
 

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авиакатастрофа
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