В США военный самолет упал в жилом районе
В жилом районе американского города Лейк-Уорт в штате Техас разбился военный самолет. Ранены по меньшей мере два человека
Об этом сообщает Reuters.
Два пилота самолета госпитализированы после катапультирования. Один из парашютов пилотов зацепился во время катапультирования за линии электропередач.
Три дома в городе повреждены, но никто из жителей не пострадал.
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