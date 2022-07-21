В США во время обыска на яхте российского подсанкционного олигарха обнаружили яйцо Фаберже на миллионы долларов

Об этом пишет The Gardian

На суперяхте Amadeа одного из подсанкционных российских олигархов, конфискованной властями США, нашли настоящее яйцо Фаберже. По словам заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, это яйцо сегодня стоит миллионы долларов, поскольку в мире подобных вещей осталось немного.

Яйца Фаберже стали синонимом великолепия и роскоши с тех пор, как в 1885 году русский царь Александр III поручил молодому ювелиру изготовить их в качестве подарка своей жене Марии. Это стало традицией Романовых на следующие три десятилетия. В общей сложности Карл Фаберже создал 71 яйцо, из которых императорскими являются 54. Однако далеко не все сохранились, что повышает стоимость дошедших до сих пор.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако 20 июля на форуме безопасности в Аспене отметила, что это яйцо - одна из самых интересных находок, которые сделала ее команда.

Американские следственные органы не сказали, о чьей яхте идет речь.

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