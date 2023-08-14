В США во время авиашоу упал советский истребитель МиГ-23
В воскресенье, 13 августа, во время авиашоу в Соединенных Штатах упал советский истребитель МиГ-23. Пилот и второй член экипажа успели катапультироваться
Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Детройта.
Отмечается, что инцидент произошел во время демонстрационных полетов на авиашоу Yankee Air Museum Thunder Over Michigan Air Show.
Советский самолет упал на парковку жилого комплекса в городе Бельвилл, в результате чего было повреждено несколько автомобилей.
Из-за падения истребителя обошлось без жертв. Пилота и второго члена экипажа госпитализировали как меру пресечения, они не получили серьезных травм. Федеральное авиационное управление США начало расследование причин, повлекших аварию.
МиГ-23 – это советский многоцелевой истребитель с изменяющейся конфигурацией крыла. Он предназначен для борьбы с самолетами противника в широком диапазоне высот и скоростей полета и выполнения задач в пользу войск оперативно-стратегического объединения. Отдельные модификации МиГ-23 способны поражать наземные цели. Первый полет состоялся 9 июля 1967, принят на вооружение в мае 1969 года.
- Накануне, 12 августа, вблизи российского Калининграда, якобы из-за технической неисправности упал истребитель Су-30, в результате чего погибли все члены экипажа.
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