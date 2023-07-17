Об этом пишет АР.

Кроме четырех погибших, еще три человека считаются пропавшими без вести. Среди них двое детей – 9-месячный мальчик и 2-летняя девочка.

Власти округа Бакс сообщили, что проливные дожди прошли в воскресенье, 16 июля, около 17:30. В других частях восточного побережья, в частности, в Вермонте, шел сильный дождь. Местные органы власти заявили, что оползни могут стать проблемой, поскольку штат сталкивается с большим количеством осадков после нескольких дней наводнения.

"Мы с командой продолжаем следить за ситуацией, поскольку в Вермонте продолжаются осадки. Сегодня по всему штату объявлено предупреждение о внезапных наводнениях. Оставайтесь бдительными и будьте готовы", - заявил губернатор штата Вермонт Фил Скотт.

Как сообщает служба отслеживания FlightAware, сильные штормы в воскресенье привели к отмене сотен рейсов в аэропортах в Нью-Йорке.

Национальная метеорологическая служба опубликовала предупреждения о внезапных наводнениях и торнадо для некоторых районов Коннектикута, западного Массачусетса, Вермонта и Нью-Гэмпшира. Предупреждение о торнадо было объявлено на территории вдоль границы штата Массачусетс и Нью-Гэмпшир.

Также сообщалось о тысячах отключений электроэнергии в регионе. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул призвала людей оставаться дома и не управлять автомобилем в воскресенье, пока не пройдут штормы.