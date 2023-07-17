В США в результате наводнения погибли четыре человека, есть пропавшие без вести
На юго-востоке штата Пенсильвания в США наводнение затопило дорогу, снесло десятки автомобилей и унесло по меньшей мере четыре человеческих жизни
Об этом пишет АР.
Кроме четырех погибших, еще три человека считаются пропавшими без вести. Среди них двое детей – 9-месячный мальчик и 2-летняя девочка.
Власти округа Бакс сообщили, что проливные дожди прошли в воскресенье, 16 июля, около 17:30. В других частях восточного побережья, в частности, в Вермонте, шел сильный дождь. Местные органы власти заявили, что оползни могут стать проблемой, поскольку штат сталкивается с большим количеством осадков после нескольких дней наводнения.
"Мы с командой продолжаем следить за ситуацией, поскольку в Вермонте продолжаются осадки. Сегодня по всему штату объявлено предупреждение о внезапных наводнениях. Оставайтесь бдительными и будьте готовы", - заявил губернатор штата Вермонт Фил Скотт.
Как сообщает служба отслеживания FlightAware, сильные штормы в воскресенье привели к отмене сотен рейсов в аэропортах в Нью-Йорке.
Национальная метеорологическая служба опубликовала предупреждения о внезапных наводнениях и торнадо для некоторых районов Коннектикута, западного Массачусетса, Вермонта и Нью-Гэмпшира. Предупреждение о торнадо было объявлено на территории вдоль границы штата Массачусетс и Нью-Гэмпшир.
Также сообщалось о тысячах отключений электроэнергии в регионе. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул призвала людей оставаться дома и не управлять автомобилем в воскресенье, пока не пройдут штормы.
- На севере Индии из-за сильных ливней, повлекших наводнения и оползни, погиб по меньшей мере 41 человек, еще более двух тысяч человек были эвакуированы.
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