Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В США в результате наводнения погибли четыре человека, есть пропавшие без вести

В США в результате наводнения погибли четыре человека, есть пропавшие без вести

17 июля, 2023 понедельник
00:59
Мир

На юго-востоке штата Пенсильвания в США наводнение затопило дорогу, снесло десятки автомобилей и унесло по меньшей мере четыре человеческих жизни

Об этом пишет АР.

Кроме четырех погибших, еще три человека считаются пропавшими без вести. Среди них двое детей – 9-месячный мальчик и 2-летняя девочка.

Власти округа Бакс сообщили, что проливные дожди прошли в воскресенье, 16 июля, около 17:30. В других частях восточного побережья, в частности, в Вермонте, шел сильный дождь. Местные органы власти заявили, что оползни могут стать проблемой, поскольку штат сталкивается с большим количеством осадков после нескольких дней наводнения.

"Мы с командой продолжаем следить за ситуацией, поскольку в Вермонте продолжаются осадки. Сегодня по всему штату объявлено предупреждение о внезапных наводнениях. Оставайтесь бдительными и будьте готовы", - заявил губернатор штата Вермонт Фил Скотт.

Как сообщает служба отслеживания FlightAware, сильные штормы в воскресенье привели к отмене сотен рейсов в аэропортах в Нью-Йорке.

Национальная метеорологическая служба опубликовала предупреждения о внезапных наводнениях и торнадо для некоторых районов Коннектикута, западного Массачусетса, Вермонта и Нью-Гэмпшира. Предупреждение о торнадо было объявлено на территории вдоль границы штата Массачусетс и Нью-Гэмпшир.

Также сообщалось о тысячах отключений электроэнергии в регионе. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул призвала людей оставаться дома и не управлять автомобилем в воскресенье, пока не пройдут штормы.

  • На севере Индии из-за сильных ливней, повлекших наводнения и оползни, погиб по меньшей мере 41 человек, еще более двух тысяч человек были эвакуированы.
США
Читайте также:
16 июля, 2023 воскресенье
Командир Азова Денис Прокопенко встретился с личным составом после недавнего возвращения из Турции
війна проти Росії ЗСУ
15 июля, 2023 суббота
ВСУ ликвидировали командира российской разведывательной бригады
Сергій Лавров
14 июля, 2023 пятница
Лавров на саммите ASEAN агрессивно отреагировал на призыв Борреля вывести войска РФ из Украины
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.41
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.82
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
17 июля
08:24
Обновлено
На Крымском мосту прогремели взрывы: "власть" заявляет о "чрезвычайном событии", движение остановлено. Двое погибших
08:21
Обновлено
За сутки на фронте произошло 28 боевых столкновений, ВСУ нанесли 15 ударов по районам скопления живой силы врага
08:07
OPINION
Палач = жертва? Чем манипулирует Дубинянский?
08:01
Эксклюзив
Российская армия мощно контратакует на Купянском направлении, - депутат Харьковского облсовета
08:00
OPINION
на фото: Одри Тан
Как обезопасить будущее искусственного интеллекта? Тайваньская модель в помощь
07:29
В Японии дельфины напали на четырех пловцов
06:40
В Чехии вспыхнул масштабный лесной пожар, пострадали 5 спасателей
06:20
Китай и Россия начали совместные военные учения в Японском море
00:43
ЧВК Вагнера
На границе между Беларусью и РФ вывесили флаги России и ПВК Вагнера
00:21
Bayraktar Байрактар
Власти Косово закупили у Турции ударные беспилотники Bayraktar
2023, воскресенье
16 июля
23:57
Байден одобрил обучение пилотов из Украины на истребителях F-16 в странах Европы, - Салливан
23:33
Во время велогонки во Франции зритель стал причиной столкновения 20 спортсменов, когда пытался сделать селфи
23:15
Дональд Трамп
Трамп объяснил, как за сутки мог бы остановить войну в Украине
22:53
Во временно оккупированных городах в Луганской области россияне не восстанавливают дома, там обостренная санитарная ситуация
22:23
Анналена Бербок
Бербок: Надо смотреть в лицо реальности – переговоры с РФ сейчас невозможны
22:05
Джейк Салливан
У США заканчиваются собственные боеприпасы, ведь их предоставляют Украине, - Салливан
21:51
Россияне нанесли авиаудар по Бериславскому району Херсонщины: погибла женщина
21:44
Джокович проиграл Алькарасу в 5-сетовом финале Уимблдона
21:36
Обновлено
Россияне ударили по промышленному предприятию в Харькове: один человек погиб, трое пострадали
21:33
Будущее Украины в НАТО, и это не будет обсуждаться, - представитель Белого дома
21:22
В Италии 17-летний немецкий студент поцарапал стены Колизея
20:58
Эксклюзив
Союзники поддержат удары по РФ, если это будет сделано украинским оружием, - политик Береза
20:47
Командир Азова Денис Прокопенко встретился с личным составом после недавнего возвращения из Турции
20:46
Путин принял передачу "Балтики" и Danone во временное управление России
20:27
В Ираке снесли минарет, которому 300 лет, чтобы расширить проезжую часть
20:16
В Кировоградской области столкнулись два микроавтобуса: есть погибшие и раненые
20:04
OPINION
Аргументы дьявола
19:43
Вагнеровцы в Беларуси понадобятся для взятия Сувальского коридора, - депутат госдумы РФ
19:38
Эксклюзив
Территорией Карабаха Россия пытается рассчитаться с Азербайджаном за обход санкций, - глава Европейской партии Армении Хзмалян
19:07
ВСУ ведут наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях, — Генштаб
18:45
Интервью
Байден понимает слабость Путина, но все же боится спровоцировать 3-ю мировую войну, - дипломат Брайза
18:45
МН17
ЕС накануне годовщины трагедии на авиарейсе МН17 в очередной раз призвал РФ признать свою ответственность
18:07
OPINION
Поколение войны
17:58
Убил трех человек, похитил автомобиль и совершил ДТП со смертельным исходом: в Харькове задержали 20-летнего злоумышленника
17:50
Инфографика
Курс валют 15 июля: евро дорожает
17:50
Интервью
Встреча Путина с Пригожиным и его бандой - это унижение президента РФ, - Пионтковский
17:24
Рекордная жара в Европе: Италия объявила красный уровень тревоги для 16 городов
17:10
В 76 лет умерла актриса и исполнительница песни Je tʼaime… moi non plus Джейн Биркин
17:04
Мы не можем ставить ПВО подальше от городов, - Игнат
16:39
Из Одессы вышло последнее судно в рамках "зернового" соглашения
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV