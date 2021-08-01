В США в кинотеатре застрелили звезду TikTok и его подругу
В Калифорнии в кинотеатре убили популярного видеоблоггер Энтони Барахаса и его подругу
Об этом сообщает CNN .
Энтони Барахас умер от ранений, полученных при стрельбе в калифорнийском кинотеатре. 19-летний парень был ранен при стрельбе в городе Корона, штат Калифорния, когда вместе с подругой, 18-летней Райли Гудрич, смотрел в кинотеатре фильм.
Сотрудники кинотеатра после сеанса обнаружили Барахаса и Гудрич с огнестрельными ранениями, девушка скончалась на месте, а Барахас был госпитализирован. 31 июля он умер.
Полиция задержала 20-летнего подозреваемого, ему предъявлено обвинение. О мотивах преступника не сообщается.
Барахас пользовался популярностью в соцсетях, его аккаунт в TikTok насчитывает 1 млн подписчиков.
- Напомним, 25 июля в американском штате Калифорния в результате стрельбы на рэп-концерте погибли два человека .
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