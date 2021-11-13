В США в авиакатастрофе погиб космический турист, совершивший полет на корабле Безоса
В США в авиакатастрофе погиб Глен де Врис, совершивший в октябре туристический космический полет на корабле миллиардера Джеффа Безоса
Об этом сообщает AP.
По информации полиции, одним из двух погибших в результате аварии легкомоторного самолета Cessna 172 на севере штата Нью-Джерси стал 49-летний бизнесмен Глен де Врис. Он был одним из четырех пассажиров космического корабля New Shepard американской компании Blue Origin во время второго пилотируемого полета 13 октября 2021 года.
Вместе с Гленом де Врисом в полете принимали участие вице-президент Blue Origin Одри Паверс, бывший инженер NASA Крис Босхаузен и 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Джеймса Кирка в сериале "Звездный путь".
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Напомним, 20 июля основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос улетел в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin.
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