В США уверены, что украинцы сбили российскую ракету "Кинжал" комплексом Patriot, – CNN
США уверены, что Украина использовала зенитный ракетный комплекс Patriot для перехвата российской ракеты "Кинжал", которую оккупанты называют гиперзвуковой
Об этом сообщил CNN со ссылкой на информированный источник.
"Хотя система Patriot успешно противодействует баллистическим ракетам, ее способность останавливать гиперзвуковые ракеты с воздуха до прошлой недели была сугубо теоретической. По словам источника, перехват, осуществленный Украиной, продемонстрировал эту способность в реальности — то, что Пентагон рассматривает как важное событие", - пишет издание.
Журналисты объяснили, почему сбитие "Кинжала" наделало шум в Пентагоне.
Президент России Владимир Путин публично рекламировал возможности российского гиперзвукового оружия и заявил, что оно способно преодолеть все существующие системы ПВО.
"До прошлой недели расчет России заключался в том, что если бы она использовала гиперзвуковую баллистическую ракету, все, по чему она стреляла, непременно будет поражена, сказал источник. Этот перехват поставил этот расчет под сомнение", - отметили в CNN.
Тот факт, что этот перехват был осуществлен украинским экипажем, который прошел обучение в Оклахоме, но не имел американских советников на поле боя, убедило Пентагон в том, что он не зря поставил Украине эти комплексы, рассказал журналистам источник.
Перехват также, вероятно, вызвал серьезную неопределенность для России, поднимая вопрос о том, имеет ли Украина устойчивое средство противодействия гиперзвуковым баллистическим ракетам, резюмировало издание.
- На прошлой неделе в Воздушных силах заявили об уничтожении российской ракеты "Кинжал".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное