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В США уверены, что украинцы сбили российскую ракету "Кинжал" комплексом Patriot, – CNN

8 мая, 2023 понедельник
11:54
Война с Россией

США уверены, что Украина использовала зенитный ракетный комплекс Patriot для перехвата российской ракеты "Кинжал", которую оккупанты называют гиперзвуковой

Об этом сообщил CNN со ссылкой на информированный источник.

"Хотя система Patriot успешно противодействует баллистическим ракетам, ее способность останавливать гиперзвуковые ракеты с воздуха до прошлой недели была сугубо теоретической. По словам источника, перехват, осуществленный Украиной, продемонстрировал эту способность в реальности — то, что Пентагон рассматривает как важное событие", - пишет издание.

Журналисты объяснили, почему сбитие "Кинжала" наделало шум в Пентагоне.

Президент России Владимир Путин публично рекламировал возможности российского гиперзвукового оружия и заявил, что оно способно преодолеть все существующие системы ПВО.

"До прошлой недели расчет России заключался в том, что если бы она использовала гиперзвуковую баллистическую ракету, все, по чему она стреляла, непременно будет поражена, сказал источник. Этот перехват поставил этот расчет под сомнение", - отметили в CNN.

Тот факт, что этот перехват был осуществлен украинским экипажем, который прошел обучение в Оклахоме, но не имел американских советников на поле боя, убедило Пентагон в том, что он не зря поставил Украине эти комплексы, рассказал журналистам источник.

Перехват также, вероятно, вызвал серьезную неопределенность для России, поднимая вопрос о том, имеет ли Украина устойчивое средство противодействия гиперзвуковым баллистическим ракетам, резюмировало издание.

Новости
Украина
США
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