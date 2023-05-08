Об этом сообщил CNN со ссылкой на информированный источник.

"Хотя система Patriot успешно противодействует баллистическим ракетам, ее способность останавливать гиперзвуковые ракеты с воздуха до прошлой недели была сугубо теоретической. По словам источника, перехват, осуществленный Украиной, продемонстрировал эту способность в реальности — то, что Пентагон рассматривает как важное событие", - пишет издание.

Журналисты объяснили, почему сбитие "Кинжала" наделало шум в Пентагоне.

Президент России Владимир Путин публично рекламировал возможности российского гиперзвукового оружия и заявил, что оно способно преодолеть все существующие системы ПВО.

"До прошлой недели расчет России заключался в том, что если бы она использовала гиперзвуковую баллистическую ракету, все, по чему она стреляла, непременно будет поражена, сказал источник. Этот перехват поставил этот расчет под сомнение", - отметили в CNN.

Тот факт, что этот перехват был осуществлен украинским экипажем, который прошел обучение в Оклахоме, но не имел американских советников на поле боя, убедило Пентагон в том, что он не зря поставил Украине эти комплексы, рассказал журналистам источник.

Перехват также, вероятно, вызвал серьезную неопределенность для России, поднимая вопрос о том, имеет ли Украина устойчивое средство противодействия гиперзвуковым баллистическим ракетам, резюмировало издание.