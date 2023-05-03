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В США увеличили количество городов для прохождения мультипредметного теста для украинцев

3 мая, 2023 среда
16:52
Наука

Для украинских переселенцев в Соединенных Штатах Америки расширили список городов для прохождения национального мультипредметного теста

Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования .

"Наши партнеры в США откликнулись на просьбы выпускников и организаторов оценивания по расширению городов, где открыты специально оборудованные компьютерные центры. Так что потенциальные абитуриенты смогут пройти тестирование в городах Хьюстоне и Детройте", - пишет пресс-служба.

В этом помогла администрация Хьюстонского университета в Клир-Лейке (University of Houston-Clear Lake) и Школы украиноведения общества "Родная Школа" в Детройте.

Поступающие, которые уже создали персональный кабинет и выбрали менее удобный населенный пункт для сдачи национального мультипредметного теста, теперь могут выбрать более удобную локацию после получения сертификата до 7 мая.

Предусмотрено, что временные экзаменационные центры создадут:

  • Австрия (Вена)
  • Азербайджан (Баку)
  • Бельгия (Брюссель)
  • Болгария (Варна, София)
  • Великобритания (Абериствит, Эдинбург, Лондон)
  • Грузия (Тбилиси)
  • Дания (Орхус)
  • Эстония (Таллинн)
  • Ирландия (Дублин)
  • Испания (Валенсия, Мадрид)
  • Италия (Милан, Рим)
  • Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонто)
  • Латвия (Рига)
  • Литва (Каунас)
  • Люксембург (Мерш)
  • Молдова (Кишинев)
  • Нидерланды (Роттердам)
  • Германия (Берлин, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен)
  • Норвегия (Осло)
  • Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин)
  • Португалия (Лиссабон)
  • Румыния (Бухарест)
  • Словакия (Братислава)
  • США (Нью-Йорк, Сакраменто, Хьюстон, Детройт)
  • Турция (Бельдиби)
  • Венгрия (Будапешт)
  • Финляндия (Хельсинки),
  • Франция (Марсель, Париж)
  • Чехия (Брно, Прага)
  • Хорватия (Загреб)
  • Швейцария (Берн)
  • Швеция (Стокгольм)

Подробный перечень стран по ссылке .

  • На прохождение Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2023 году зарегистрировались более 211 тыс. абитуриентов. 169 573 поступающих в Украине и 18 364 – за рубежом.
  • Также в Министерстве образования и науки предоставили разъяснения по поводу комментариев о переходе на 12-летнюю систему школьного образования в Украине.
  • В свою очередь в Польше правительство приняло изменения в специальном законе о помощи украинцам, в частности, речь идет о поступлении в университеты.
  • Количество стран, где можно сдать украинский национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2023 году, выросло до 32.
  • 27 апреля стало известно, что количество стран, где можно сдать украинский национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2023 году, выросло до 32.
  • Список государств и городов, в которых украинские абитуриенты смогут составить НМТ, расширился – к нему присоединились еще 4 страны.
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