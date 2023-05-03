Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования .

"Наши партнеры в США откликнулись на просьбы выпускников и организаторов оценивания по расширению городов, где открыты специально оборудованные компьютерные центры. Так что потенциальные абитуриенты смогут пройти тестирование в городах Хьюстоне и Детройте", - пишет пресс-служба.

В этом помогла администрация Хьюстонского университета в Клир-Лейке (University of Houston-Clear Lake) и Школы украиноведения общества "Родная Школа" в Детройте.

Поступающие, которые уже создали персональный кабинет и выбрали менее удобный населенный пункт для сдачи национального мультипредметного теста, теперь могут выбрать более удобную локацию после получения сертификата до 7 мая.

Предусмотрено, что временные экзаменационные центры создадут:

Австрия (Вена)

Азербайджан (Баку)

Бельгия (Брюссель)

Болгария (Варна, София)

Великобритания (Абериствит, Эдинбург, Лондон)

Грузия (Тбилиси)

Дания (Орхус)

Эстония (Таллинн)

Ирландия (Дублин)

Испания (Валенсия, Мадрид)

Италия (Милан, Рим)

Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонто)

Латвия (Рига)

Литва (Каунас)

Люксембург (Мерш)

Молдова (Кишинев)

Нидерланды (Роттердам)

Германия (Берлин, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен)

Норвегия (Осло)

Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин)

Португалия (Лиссабон)

Румыния (Бухарест)

Словакия (Братислава)

США (Нью-Йорк, Сакраменто, Хьюстон, Детройт)

Турция (Бельдиби)

Венгрия (Будапешт)

Финляндия (Хельсинки),

Франция (Марсель, Париж)

Чехия (Брно, Прага)

Хорватия (Загреб)

Швейцария (Берн)

Швеция (Стокгольм)

Подробный перечень стран по ссылке .