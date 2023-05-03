В США увеличили количество городов для прохождения мультипредметного теста для украинцев
Для украинских переселенцев в Соединенных Штатах Америки расширили список городов для прохождения национального мультипредметного теста
Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования .
"Наши партнеры в США откликнулись на просьбы выпускников и организаторов оценивания по расширению городов, где открыты специально оборудованные компьютерные центры. Так что потенциальные абитуриенты смогут пройти тестирование в городах Хьюстоне и Детройте", - пишет пресс-служба.
В этом помогла администрация Хьюстонского университета в Клир-Лейке (University of Houston-Clear Lake) и Школы украиноведения общества "Родная Школа" в Детройте.
Поступающие, которые уже создали персональный кабинет и выбрали менее удобный населенный пункт для сдачи национального мультипредметного теста, теперь могут выбрать более удобную локацию после получения сертификата до 7 мая.
Предусмотрено, что временные экзаменационные центры создадут:
- Австрия (Вена)
- Азербайджан (Баку)
- Бельгия (Брюссель)
- Болгария (Варна, София)
- Великобритания (Абериствит, Эдинбург, Лондон)
- Грузия (Тбилиси)
- Дания (Орхус)
- Эстония (Таллинн)
- Ирландия (Дублин)
- Испания (Валенсия, Мадрид)
- Италия (Милан, Рим)
- Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонто)
- Латвия (Рига)
- Литва (Каунас)
- Люксембург (Мерш)
- Молдова (Кишинев)
- Нидерланды (Роттердам)
- Германия (Берлин, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен)
- Норвегия (Осло)
- Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин)
- Португалия (Лиссабон)
- Румыния (Бухарест)
- Словакия (Братислава)
- США (Нью-Йорк, Сакраменто, Хьюстон, Детройт)
- Турция (Бельдиби)
- Венгрия (Будапешт)
- Финляндия (Хельсинки),
- Франция (Марсель, Париж)
- Чехия (Брно, Прага)
- Хорватия (Загреб)
- Швейцария (Берн)
- Швеция (Стокгольм)
Подробный перечень стран по ссылке .
- На прохождение Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2023 году зарегистрировались более 211 тыс. абитуриентов. 169 573 поступающих в Украине и 18 364 – за рубежом.
- Также в Министерстве образования и науки предоставили разъяснения по поводу комментариев о переходе на 12-летнюю систему школьного образования в Украине.
- В свою очередь в Польше правительство приняло изменения в специальном законе о помощи украинцам, в частности, речь идет о поступлении в университеты.
- Количество стран, где можно сдать украинский национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2023 году, выросло до 32.
- 27 апреля стало известно, что количество стран, где можно сдать украинский национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2023 году, выросло до 32.
- Список государств и городов, в которых украинские абитуриенты смогут составить НМТ, расширился – к нему присоединились еще 4 страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 37.96
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.7
- Актуальное
- Важное