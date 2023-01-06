Об этом говорится в документе, распространенном Пентагоном.

В общей сложности Финляндия запросила продаж 40 ракет AIM-9X Block II и 48 авиационных бомб AGM-154 JSOW.

Сумма пособия должна составить $323,3 млн.

"Предлагаемая продажа улучшит боевые возможности Финляндии с точки зрения вооружений класса "воздух - воздух" и "воздух - земля", а также положительно повлияет на отношения США со странами Северной Европы. Финляндия намерена использовать эти вооружения и сопутствующие услуги для применения своими истребителями"" , – говорится в документе.

В Пентагоне отмечают, что продажа этих вооружений "не приведет к изменению базового военного баланса в регионе".

Согласно национальному законодательству США разрешение на выполнение нынешних договоренностей выдает госдепартамент. После того, как он был получен, американская администрация сообщила конгресс о принятом решении. Законодательная ветвь власти США теперь имеет 30 дней для изучения этого военного контракта и его возможной блокировки.

Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО 5 июля 2022 года.

Уже 12 июля президент США Джо Байден направил на ратификацию в сенат протоколы по присоединению Финляндии и Швеции к Альянсу. Известно, что готовящийся правительством законопроект о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс не предусматривает запретов на размещение ядерного оружия или военных баз НАТО на финской территории.

3 ноября генеральный секретарь НАТО заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции о вступлении в Североатлантический альянс. "Пора приветствовать Финляндию и Швецию как полноправных членов НАТО. В эти опасные времена еще важнее завершить их вступление, чтобы предотвратить любое недоразумение или просчет в Москве", - сказал он.

30 декабря министр обороны Финляндии Антти Кайкконен сказал, что до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля 2023 года, страна может стать членом Альянса.

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