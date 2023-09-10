В США усиливается критика помощи Украине, двузначные итоги G20. Акценты мировых СМИ 10 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 10 сентября.

Двузначное заявление G20: поддерживаем Украину, но не обвиняем Россию в войне

Фото: twitter.com/g20org

Главной темой обсуждения международных СМИ были итоги проходившего в Индии саммита Большой двадцатки. Как отмечает Politiсo, G20 поддержала формулировку в поддержку территориальной целостности Украины, но группа крупнейших экономик мира ослабила предыдущую позицию, прямо обвинявшую Россию в войне в Украине.

В совместном коммюнике до саммита G20 в Индии отмечено, что все страны должны "воздерживаться от действий против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства". Эта формулировка не изменилась по сравнению с черновиком, о котором впервые сообщило Politiсo в субботу.

Но совместное заявление не содержало прямого осуждения вторжения России в Украину, как это было в заявлении G20 на Бали в ноябре прошлого года. Некоторые официальные лица утверждают, что изменение было единственным способом получить поддержку от некоторых более дружественных к Москве членов группы — не говоря уже о том, что Россия также является членом блока.

Критики утверждали, что президент США Джо Байден мог получить больше и называют коммюнике слабым и трусливым, поскольку в нем даже не упоминается Россия или ее продолжающиеся военные преступления.

Но некоторые члены G20 говорят, что это отражение справедливого компромисса. "Это факт, что сегодня это очень поляризационный вопрос и существует много взглядов на это, - заявил в субботу министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар, имея в виду Украину. - На Бали год назад ситуация была другая. С тех пор много чего произошло".

В CNN написали, что президент США Джо Байден надеялся убедить крупнейшие экономики мира объединиться за Украину во время своего двухдневного пребывания в Индии на саммите.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал это заявление "важной вехой для председательства Индии и вотумом доверия к тому, что G20 может объединиться для решения ряда неотложных вопросов".

"Заявление G20 содержит набор последовательных параграфов о войне в Украине. И, с нашей точки зрения, это очень хорошо отстаивает принцип, согласно которому государства не могут использовать силу для получения территорий", – сказал Салливан.

Россия, как член G20, должна согласовать любое консенсусное заявление относительно Украины. Россия и Китай противостояли более жесткой формулировке в заключительном заявлении, что усложняло любое соглашение. Ни один саммит G20 не завершался без общей декларации какого-либо типа.

В The New York Times отметили , что Байден провел большую часть своего времени на саммите "тихо лелея свои отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который продолжил традиционную для своей страны практику воздержания от столкновений с супердержавами, но имеет собственные напряженные отношения с Китаем". Премьер Индии также очень заинтересован в том, чтобы представить себя — и свою страну — как развивающегося глобального игрока.

"Байден, как и предыдущие президенты, пытается приблизить Индию, - сказал Ричард Н. Хаас, ветеран внешней политики и бывший президент Совета по международным отношениям. - Он имеет ограниченный успех, но такова природа отношений, которые запекаются, как при приготовлении торта".

Хаас отметил, что совместные декларации часто приобретают характерные черты страны пребывания. В этом случае, по его словам, казалось, что "принимающая сторона решила не противостоять ни Китаю, ни России". Он назвал заявление - и экономический саммит - примером "постепенной дипломатии", а не форумом, где можно разрешить конфликт.

В США раскол среди республиканцев угрожает будущему помощи Украине

Фото: president.gov.ua

The Washington Post напечатало статью о том, что углубление раскола среди республиканцев чревато для будущего помощи Украине. Недавно в Омахе представитель Республиканской партии Дон Бэйкон столкнулся с одним из своих избирателей, который, как и все больше консерваторов, был недоволен огромными суммами оружия и денег США, предоставленными Украине. Почему, хотел знать этот мужчина, конгрессмен считает, что через 18 месяцев продолжение финансирования войны остается в интересах Америки?

Бэйкон, генерал ВВС в отставке, был готов. Он объяснил, что Россия начала вторжение, потому что Украина приближалась к Соединенным Штатам, становилась все более демократической и создавала угрозу существованию авторитарного правления президента Владимира Путина и его желанию вернуть утраченную империю Кремля.

"Когда я был ребенком, если у вас был хулиган на детской площадке – этот хулиган никогда не останавливался, если его не ударили в нос, – сказал Бэйкон позже в интервью. - И потому мы должны противостоять Путину здесь". Но он также сказал, что включил в этот ответ оговорку: "Мы не должны давать Байдену просто чистый чек. Он должен обосновать, зачем ему это нужно".

Как отмечают журналисты, такие разговоры символизируют растущее напряжение во всей Республиканской партии и среди небольшого количества демократов, поскольку конгресс снова начинает противоречивый процесс рассмотрения того, насколько большой чек может иметь президент Байден, чтобы поддерживать поток помощи от США и как долго законодатели будут оставлять этот "кран" открытым.

Американское отношение к Украине меняется, Капитолийский холм испытывает давление, поскольку страна приближается к году выборов, а долгожданное летнее наступление Украины пока принесло лишь незначительные территориальные достижения. Таким образом, с каждым последующим запросом о финансировании получение одобрения конгресса, вероятно, будет становиться все более сложным, говорят законодатели и аналитики.

В августе Белый дом направил законодателям запрос на дополнительный бюджет, требуя 40 миллиардов долларов, более половины которых пойдет на помощь Украине и связанные с этим усилия, направленные на укрепление обороны союзников по НАТО и оказание помощи другим уязвимым странам, пострадавшим от войны. Согласно анализу Марка Ф. Канчиана из Центра стратегических и международных исследований, если финансирование будет одобрено, общий объем инвестиций США достигнет 135 миллиардов долларов.

Однако по мере того, как идет война, вопросы, подобные прозвучавшему в Омахе, отражают более масштабный спор, раздирающий Республиканскую партию, чей "кричащий" правый фланг ведет агрессивную кампанию, чтобы привлечь общественную поддержку для сокращения помощи Украине. Если бы некоторые республиканцы добились своего, цена будущей помощи была бы нулевой.

Как осенние дожди могут остановить контрнаступление ВСУ

Фото: GeneralStaff.ua

В BBC написали , что у Украины осталось чуть больше 30 дней боев, прежде чем погода помешает нашему контрнаступлению. Выступая в воскресной программе BBC с Лаурой Кюнсберг, высокопоставленный военный офицер США генерал Марк Милли сказал, что в холодных условиях Украине будет гораздо труднее маневрировать.

Он признал, что наступление шло медленнее, чем ожидалось. Но он сказал: "Там все еще продолжаются тяжелые бои. Украинцы все еще уверенно развивают свое наступление".

Генерал Милли сказал, что еще слишком рано говорить о том, провалилось ли контрнаступление, но сказал, что Украина "очень стабильно продвигается через российские линии фронта".

"Остался разумный промежуток времени, вероятно, около 30-45 дней для борьбы с погодой, так что украинцы еще не закончили. Есть битвы, которые не закончились... они не завершили боевую часть того, чего они пытаются достичь".

Однако, по мнению британских журналистов, контрнаступление Киева, которое началось летом и преследует цель освободить оккупированную Россией территорию в Украине, дало лишь незначительные успехи. В то же время украинские генералы утверждают, что они прорвали грозную первую линию обороны России на юге.

"Я сказал в самом начале этой войны, что она будет долгой, медленной, тяжелой и приведет к большим потерям, и именно так и есть", — подчеркнул генерал Милли.

Адмирал сэр Тони Радакин, начальник штаба обороны Великобритании, сказал, что "Украина выиграет, а Россия проиграет".

"Это потому, что целью России было подчинить Украину и поставить ее под свой контроль, – сказал он. - Этого не было и не будет, поэтому Украина побеждает".

Он добавил, что Украина прогрессирует в борьбе за возвращение своей территории, вернув себе 50% захваченных Россией земель.

Прогресс Украины также обусловлен тем, что международное сообщество "оказывало экономическое давление и дипломатическое давление, и от этого страдает Россия", сказал он.