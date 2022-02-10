В США умерла "королева фанка" Бетти Дэвис
9 февраля скончалась американская певица и музыкант Бетти Дэвис, которую прозвали "королевой фанка"
Об этом сообщает BBC .
Американская певица скончалась в возрасте 77 лет. Тексты Дэвиса повлияли на многих звезд, включая Принса и Мадонну.
Бетти Мабри (фамилия при рождении) родилась в Северной Каролине. Она стала опорой нью-йоркской музыкальной сцены 1960-х годов благодаря таким трекам, как Get Ready for Betty. Ее песня 1967 года "Uptown (to Harlem)" недавно прозвучала в документальном фильме "Лето соула", номинированном на "Оскар".
В общей сложности Дэвис выпустила четыре альбома: "Betty Davis", "They Say I'm Different", "Nasty Gal" и "Is It Love or Desire?".
Она стала второй женой звезды джаза Майлза Дэвиса, и хотя их брак длился всего год, считается, что она познакомила трубача и руководителя оркестра с рок-сценой, результатом чего стал его классический альбом "Bitches Brew".
После известия о смерти музыканта свое уважение Дэвис выразили американский рокер Ленни Кравиц и имение Принса.
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