В США умерла "королева фанка" Бетти Дэвис

Об этом сообщает BBC .



Американская певица скончалась в возрасте 77 лет. Тексты Дэвиса повлияли на многих звезд, включая Принса и Мадонну.



Бетти Мабри (фамилия при рождении) родилась в Северной Каролине. Она стала опорой нью-йоркской музыкальной сцены 1960-х годов благодаря таким трекам, как Get Ready for Betty. Ее песня 1967 года "Uptown (to Harlem)" недавно прозвучала в документальном фильме "Лето соула", номинированном на "Оскар".



В общей сложности Дэвис выпустила четыре альбома: "Betty Davis", "They Say I'm Different", "Nasty Gal" и "Is It Love or Desire?".



Она стала второй женой звезды джаза Майлза Дэвиса, и хотя их брак длился всего год, считается, что она познакомила трубача и руководителя оркестра с рок-сценой, результатом чего стал его классический альбом "Bitches Brew".



После известия о смерти музыканта свое уважение Дэвис выразили американский рокер Ленни Кравиц и имение Принса.