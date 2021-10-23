В США умер российский миллиардер, из-за санкций "открестившийся" от Путина
В США на 83-м году жизни скончался российский миллиардер и ученый-физик Валентин Гапонцева
Об этом сообщает Радио Свобода .
Гапонцева занимался производством и продажей промышленных лазеров. Основанная им компания IPG Photonics является одним из крупнейших производителей промышленных лазеров в мире, а ее рыночная капитализация составляет $8,9 млрд.
В январе 2018 года Гапонцева, у которого к тому времени уже было и американское гражданство, попал в доклад Министерства финансов США о лицах, приближенных к президенту России Владимиру Путину. После этого основанная им компания подешевела на $3 млрд, а сам он потерял почти половину своего состояния.
Гапонцев добился через суд удалить его из списка. Его защита настаивала, что миллиардера нельзя называть олигархом, а большая часть его бизнеса никогда не была связана с Россией.
Forbes оценивал его состояние в $2,8 млрд. В последние годы Гапонцева боролся с онкологическим заболеванием.
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