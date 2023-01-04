В США умер последний астронавт, участвовавший в миссии "Аполлон-7"
Американский астронавт Уолтер Каннингем, участвовавший в миссии "Аполлон-7", скончался на 91-м году жизни
Об этом сообщает NASA .
"Уолтер Каннингем был лётчиком, физиком и предпринимателем, но прежде всего он был исследователем. На "Аполлон-7", первом запуске миссии "Аполлон" с экипажем, он и его товарищи по команде вошли в историю, проложив путь для сегодняшнего поколения Artemis ", - заявили в Национальном управлении США по аэронавтике и космосу.
В 1968 году во время полета "Аполлона-7", который длился 11 дней, Уолтер Каннингем вместе с астронавтами Уолтером Ширром и Донном Айзли отрабатывал маневры, необходимые для стыковки и выхода на лунную орбиту ракеты-носителя "Сатурн-1B".
Экипаж успешно провел восемь испытаний, запустил двигатель служебного модуля, измерил точность работы всех систем космического корабля и обеспечил первую прямую телевизионную трансляцию действий команды на борту.
Астронавты "Аполлона-7" получили специальную премию "Эмми" за репортажи с орбиты.
Каннингем был награжден медалью NASA за исключительную службу и введен в Зал славы астронавтов.
- 16 ноября 2022 года в рамках первой за полвека программы Artemis I NASA с третьей попытки удалось отправить ракету к Луне .
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