Об этом сообщает NASA .

"Уолтер Каннингем был лётчиком, физиком и предпринимателем, но прежде всего он был исследователем. На "Аполлон-7", первом запуске миссии "Аполлон" с экипажем, он и его товарищи по команде вошли в историю, проложив путь для сегодняшнего поколения Artemis ", - заявили в Национальном управлении США по аэронавтике и космосу.

В 1968 году во время полета "Аполлона-7", который длился 11 дней, Уолтер Каннингем вместе с астронавтами Уолтером Ширром и Донном Айзли отрабатывал маневры, необходимые для стыковки и выхода на лунную орбиту ракеты-носителя "Сатурн-1B".

Экипаж успешно провел восемь испытаний, запустил двигатель служебного модуля, измерил точность работы всех систем космического корабля и обеспечил первую прямую телевизионную трансляцию действий команды на борту.

Астронавты "Аполлона-7" получили специальную премию "Эмми" за репортажи с орбиты.

Каннингем был награжден медалью NASA за исключительную службу и введен в Зал славы астронавтов.

16 ноября 2022 года в рамках первой за полвека программы Artemis I NASA с третьей попытки удалось отправить ракету к Луне .

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