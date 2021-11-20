В США умер миллиардер и соучредитель популярной сети быстрого питания

Об этом сообщает Forbes .

Питер Бак скончался в возрасте 90 лет. Он являлся одним из соучредителей сети кафе быстрого обслуживания Subway.

Первый ресторан Subway, который первоначально назывался Pete`s Super Submarines, был открыт в 1965 году Питером Баком и Фредом Делюком.

Бак предложил сыну своего друга 17-летнему Фреду открыть киоск по продаже сэндвичей, чтобы оплатить обучение в университете. Как стартовый капитал он инвестировал в бизнес $1 тыс. Позже кафе переименовали в Pete`s Subway, а уже потом - в Subway. За несколько десятилетий сеть кафе разрослась до 40 тыс. заведений.

Фред Делюка скончался в 2015 году в возрасте 67 лет от лейкемии. На момент смерти его состояние оценивалось в $3,5 млрд. Он передал контроль над компанией своей сестре Сюзанне Греко, которая до июня 2018 года занимала должность гендиректора Subway.

Состояние Питера Бака оценивается в $1,7 млрд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb