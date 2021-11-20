В США умер миллиардер и соучредитель популярной сети быстрого питания
На 91-м году жизни скончался соучредитель сети кафе быстрого питания Subway, американский миллиардер Питер Бак
Об этом сообщает Forbes .
Питер Бак скончался в возрасте 90 лет. Он являлся одним из соучредителей сети кафе быстрого обслуживания Subway.
Первый ресторан Subway, который первоначально назывался Pete`s Super Submarines, был открыт в 1965 году Питером Баком и Фредом Делюком.
Бак предложил сыну своего друга 17-летнему Фреду открыть киоск по продаже сэндвичей, чтобы оплатить обучение в университете. Как стартовый капитал он инвестировал в бизнес $1 тыс. Позже кафе переименовали в Pete`s Subway, а уже потом - в Subway. За несколько десятилетий сеть кафе разрослась до 40 тыс. заведений.
Фред Делюка скончался в 2015 году в возрасте 67 лет от лейкемии. На момент смерти его состояние оценивалось в $3,5 млрд. Он передал контроль над компанией своей сестре Сюзанне Греко, которая до июня 2018 года занимала должность гендиректора Subway.
Состояние Питера Бака оценивается в $1,7 млрд.
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