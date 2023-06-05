Об этом сообщает CBS со ссылкой на бюро тюрем.

Как говорится в сообщении, Ханссен не отреагировал на персонал. Мужчине сразу оказали экстренную медицинскую помощь, однако в конце концов медики все же констатировали смерть заключенного.

79-летний Ханссен отбывал пожизненное заключение в федеральном пенитенциарном учреждении во Флоренции, штат Колорадо. Его арестовали в 2001 году. Мужчина признал себя виновным в продаже строго секретных материалов Советскому Союзу, а позже России.

Через три года после того, как его наняло ФБР, Ганссен связался с Советским Союзом. В 1979 году он начал шпионить в пользу КГБ и его преемника – службы внешней разведки России. Через несколько лет прекратил это делать – после того, как об этом узнала его жена.

Ханссен продолжил шпионить в 1985 году, продав тысячи секретных документов, скомпрометировавших источники и методы контрразведки и расследования, в обмен на более чем 1,4 миллиона долларов наличными, бриллиантами и депозитами в иностранных банках.

Используя псевдоним Рамон Гарсия, Ханссен передавал информацию шпионским службам с помощью зашифрованной связи и беспроводных сетей, никогда не встречаясь лично с российским куратором.

Работа в ФБР давала шпиону беспрепятственный доступ к секретной информации о контрразведывательных операциях бюро. Его раскрытие включало в себя детали подготовки США к ядерной войне и тайный тоннель для подслушивания под советским посольством в Вашингтоне. Он также разоблачил нескольких двойных агентов, в том числе советского генерала Дмитрия Полякова, который позже был казнен.

Ханссен был арестован в Вирджинии в 2001 году, в момент, когда он закладывал секретные документы в тайник. По одной из версий, ФБР вышло на Ханссена по наведению перебежчика и его бывшего куратора Сергея Третьякова, передавшего американцам пакет с отпечатками его пальцев. По другой версии, сведения на Ханссена передал американцам бывший полковник СВР Александр Запорожский после того, как ФБР в течение месяцев тайно следило за ним.