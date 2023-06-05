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В США умер эксагент ФБР Роберт Ханссен, осужденный за шпионаж в СССР и России

5 июня, 2023 понедельник
23:51
Мир

Роберта Ханссена, бывшего агента ФБР, которого называют одним из самых вредных шпионов в истории Америки, нашли мертвым в его тюремной камере утром в понедельник, 5 июня

Об этом сообщает CBS со ссылкой на бюро тюрем.

Как говорится в сообщении, Ханссен не отреагировал на персонал. Мужчине сразу оказали экстренную медицинскую помощь, однако в конце концов медики все же констатировали смерть заключенного.

79-летний Ханссен отбывал пожизненное заключение в федеральном пенитенциарном учреждении во Флоренции, штат Колорадо. Его арестовали в 2001 году. Мужчина признал себя виновным в продаже строго секретных материалов Советскому Союзу, а позже России.

Через три года после того, как его наняло ФБР, Ганссен связался с Советским Союзом. В 1979 году он начал шпионить в пользу КГБ и его преемника – службы внешней разведки России. Через несколько лет прекратил это делать – после того, как об этом узнала его жена.

Ханссен продолжил шпионить в 1985 году, продав тысячи секретных документов, скомпрометировавших источники и методы контрразведки и расследования, в обмен на более чем 1,4 миллиона долларов наличными, бриллиантами и депозитами в иностранных банках.

Используя псевдоним Рамон Гарсия, Ханссен передавал информацию шпионским службам с помощью зашифрованной связи и беспроводных сетей, никогда не встречаясь лично с российским куратором.

Работа в ФБР давала шпиону беспрепятственный доступ к секретной информации о контрразведывательных операциях бюро. Его раскрытие включало в себя детали подготовки США к ядерной войне и тайный тоннель для подслушивания под советским посольством в Вашингтоне. Он также разоблачил нескольких двойных агентов, в том числе советского генерала Дмитрия Полякова, который позже был казнен.

Ханссен был арестован в Вирджинии в 2001 году, в момент, когда он закладывал секретные документы в тайник. По одной из версий, ФБР вышло на Ханссена по наведению перебежчика и его бывшего куратора Сергея Третьякова, передавшего американцам пакет с отпечатками его пальцев. По другой версии, сведения на Ханссена передал американцам бывший полковник СВР Александр Запорожский после того, как ФБР в течение месяцев тайно следило за ним.

  • Один из последних громких скандалов со слитыми тайными документами разразился в этом году в Пентагоне. 6 апреля издание The New York Times написал, что минобороны США расследует утечку тайных документов США и НАТО о контрнаступлении Украины.
  • 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили, что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подделкой и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
  • 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что первоисточником слитых секретных документов был сервер на Discord. CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
  • 14 апреля подозреваемому в раскрытии секретных документов Пентагона военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре официально предъявлены обвинения. Впоследствии 102-й отдел разведки ВВС США, в котором служил Тейшейра, обвиняемый в сливе документов Пентагона, приостановил свою разведывательную деятельность.
  • В прокуратуре США считают, что Тейшейра мог поделиться материалами с иностранцами
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