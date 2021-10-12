В США умер член Международного зала славы бокса

Об этом сообщает vRINGe.com .

Тони ДеМарко родился в январе 1932 года в Бостоне (США) в семье выходцев из Италии. Его настоящее имя - Леонардо Лиотта. Профессиональную карьеру боксер начал в 16 лет. Поскольку в США боксировать в таком возрасте запрещено, он воспользовался документами своего 18-летнего знакомого Тони Демарко.

Имел прозвище "Бостонский бомбардировщик", которое он получил за свой агрессивный стиль.

Наибольших успехов Демарко достиг в 1950-х годах. Он победил Падди Демарко, Тедди Дэвиса, Чико Вехара. В 1955 году победил Джонни Секстона и стал чемпионом мира.

Всемирную известность Тони ДеМарко получил благодаря двум культовым боям с Карменом Базилио, которому он в 1955 году дважды проиграл нокаутом в 12-м раунде. Реванш между боксерами был признан лучшим боем 1955 по версии журнала The Ring.

Выдающейся считается победа Тони ДеМарко над Кидом Гэвиланом в 1956 году.

В 2011 году Тони ДеМарко выдал автобиографию "Нардо: воспоминания чемпиона по боксу". В 2019 году его включили в Международный зал боксерской славы.

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