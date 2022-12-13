Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Бадаламенти умер в воскресенье, 11 декабря, естественной смертью в окружении семьи в своем доме в Линкольн-Парке, Нью-Джерси, рассказала племянница музыканта Фрэнсис Бадаламенти.

"Он был любящим мужем, отцом и дедушкой", - сказала его агент Лаура Энгель.

Справка: Анджело Бадаламенти – американский пианист и композитор. Он начал учиться играть на фортепиано в 8 лет, впоследствии, в 1958 году получил степень бакалавра и в 1959 году – степень магистра в Манхэттенской школе музыки.

Более 70 фильмов, компьютерных игр, телесериалов получили написанную им музыку. Наибольшую популярность ему принесла музыка, написанная для фильмов и телесериалов американского кинорежиссера Дэвида Линча.

Бадаламенти снялся в фильме "Малхолланд Драйв", а также сыграл человека по роялю в телесериалах "В прямом эфире" и "Твин Пикс: Возвращение", а также в фильме "Синий бархат".

В 1990 году он получил "Грэмми" за лучшее инструментальное поп-исполнение "Twin Peaks Theme", в 1993 – премию "Независимый дух" за лучший оригинальный саундтрек "Твин Пикс: Сквозь огонь", а в 2005 – премию "World Soundtrack Award" в номинации "Композитор саундтрека года".

А в 2005 году композитор написал музыку еще и для игры "Fahrenheit:Indigo Prophecy".

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