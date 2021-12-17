В США у вакцинированных Pfizer детей зафиксировали воспаление сердца

Об этом сообщает Reuters.



В четверг, 17 декабря, в Центре контроля и профилактики заболеваний в США (CDC) заявили, что получили информацию о восьми случаях миокардита (тип воспаления сердца) у детей 5-11 лет, которым вводили вакцины Pfizer-BioNTech.



Ранее CDC сообщал, что частота миокардитов у мальчиков в возрасте 16-17 лет может составлять более 69 случаев на млн введенных вторых доз вакцины, а среди мальчиков 12-15 лет - около 40 случаев на млн введенных вторых доз.



Представители Центра пока не подтвердили, есть ли связь между случаями миокардита и вакциной. По информации агентства, все восемь случаев воспаления имели легкие последствия.



Всего в США детям в возрасте 5-11 лет было введено более 7 млн доз вакцины от коронавируса. Из них 5,1 млн первых доз и 2 млн вторых.

Напомним, за последние несколько месяцев вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет начали Израиль, Австралия, Польша и другие страны.