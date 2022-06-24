В США трем ведущим российским авиакомпаниям отказано в экспортных привилегиях

Об этом сообщает SkyNews.

Отказы на экспорт были приняты в отношении авиакомпаний Nordwind Airlines, Pobeda Airline и S7 Airlines. Они выданы на шесть месяцев и могут быть обновлены, сообщает ведомство.

В сообщении министерства говорится, что авиакомпании нарушили экспортный контроль, установленный после вторжения России в Украину.

Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не избавляет от влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м - более чем на 30%.

Также накануне стало известно, что у России существенные проблемы с безопасностью полетов. Она может оказаться в списке опасности рядом с Эритреей и Бутаном. Если до 14 сентября авиационные власти РФ не устранят проблему, то список будет официально обнародован, а напротив России установят красный флажок, свидетельствующий об опасности пассажирских полетов.

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