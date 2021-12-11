В США торнадо унес жизни не менее полусотни человек

Об этом сообщает Голос Америки.

По словам губернатора штата Энди Бешира, количество жертв торнадо в американском штате Кентукки может достигнуть 100 человек.

"Этот торнадо повлек за собой одни из худших разрушений за долгое время. Вероятно, это станет худшим торнадо за историю штата. Мы считаем, что количество жертв среди жителей Кентукки превысит 50 человек и, возможно, составит 70 - 100", - сказал Бешир.

Он добавил, что торнадо значительно повредило помещение свечного завода, где в это время находились 110 человек, десятки из которых могли погибнуть.

В штате введено чрезвычайное положение и активизирована Национальная гвардия.