В США Tesla отзывает 54 тыс. авто для изменения настроек автопилота

Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что программное обеспечение автопилота позволяет проезжать перекресток без остановки при определенных условиях, в то время как местное законодательство обязывает делать такие остановки.



В компании заявили, что по состоянию на 27 января ей неизвестно о каких-либо претензиях по поводу гарантии, авариях, травмах или смертельных случаях, связанных с отзывом.



По словам Маска, никаких проблем с безопасностью не возникало.



"Автомобиль просто замедлялся до 2 миль в час и продолжал двигаться вперед, если было ясно, что на пути нет ни автомобилей, ни пешеходов", - сказал CEO компании.



На прошлой неделе Tesla заявила, что количество бета-версий автомобилей FSD в Соединенных Штатах выросло почти до 60 000 с нескольких тысяч в конце сентября. Tesla тестировала улучшенную версию своего ПО для автоматизированного вождения на дорогах общего пользования, но производитель автомобилей и регулятор утверждают, что эти функции не делают автомобили автономными.

Напомним, что компания Tesla отозвала 475 тыс. электромобилей из-за проблем с камерой заднего вида и багажником, которые могут увеличить риск аварии.

Кроме того, компания Tesla Илона Маска сообщила, что ее чистая прибыль за прошлый год составила рекордные $5,5 млрд.