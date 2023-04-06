Об этом сообщает NBC News со ссылкой на отчет прокуратуры.

В отчете названы имена более 150 священников и описаны действия, которые они предположительно совершали. Отмечается, что некоторые приходы были "базами многочисленных насильников" - от этого пострадали не менее 600 детей в период с 1940-х по 2002 год. Например, церковь Святого Марка в Катонсвилле, где, по утверждению прокуратуры, 11 насильников жили с 1964 по 2004 год.

"Снова и снова члены церковной иерархии решительно отказывались признавать обвинения в сексуальном насилии детей. Когда отрицать обвинения становилось невозможно, церковное руководство устраняло насильников из прихода или школы, иногда с обещаниями, что они больше не будут контактировать с детьми. Церковные документы показывают, что есть больше озабочена тем, чтобы избежать скандала, чем защитой детей", - говорится в отчете.

Жертвы насилия назвали публикацию отчета "назревшей публичной расплатой". Одна из них, Джин Венер, рассказала NBC News, что в подростковом возрасте подверглась насилию со стороны священника Джозефа Маскелла, служившего капелланом в католической школе, где она училась. По ее словам, это случалось неоднократно, но рассказать об этом женщине удалось только через два десятилетия, в начале 1990-х.

"В некоторых приходах дети десятилетиями подвергались преследованиям со стороны многочисленных насильников, и духовенство использовало силу и авторитет служения, чтобы использовать доверие детей и семей, находящихся на их попечении", - рассказал генеральный прокурор штата Мэриленд Энтони Браун.