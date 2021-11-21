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Главная Мир В США суд оправдал юношу, застрелившего погромщиков из Black Lives Matter. Начались протесты

В США суд оправдал юношу, застрелившего погромщиков из Black Lives Matter. Начались протесты

21 ноября, 2021 воскресенье
08:04
Мир Кайл Риттенхаус

В Соединенных Штатах Америки начались акции протеста против оправдательного приговора в пользу 18-летнего жителя города Кеноша (штат Висконсин) Кайла Риттенхауса, ушедшего в прошлом году из винтовки двоих и ранившего еще одного из участников массовых беспорядков под эгидой движения Black Lives Matter (BLM)

В Кеноше протестующие собрались у здания суда, в Портленде (штат Орегон) разъяренная толпа пыталась ворваться в местный следственный изолятор, сообщает Еспрессо.TV .

В Нью-Йорке несколько сот демонстрантов прошли по Бруклинскому мосту и собрались у здания Barclays Center в Бруклине, держа плакаты с фотографиями Джозефа Розенбаума и Энтони Хубера. Это имена мужчин, застреленных Риттенхаусом из винтовки.

Еще сотня людей вышли на улицы Окленда (штат Калифорния), выкрикивая лозунг "Революция и ничего больше" во время марша, сообщает телеканал ABC .

Акции также прошли в Чикаго и Колумбусе.

Перед этим, 20 ноября, суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса.



Один из напавших тогда на него был вооружен пистолетом.

При этом Риттенхаус защищал собственность граждан как вооруженный доброволец.

Во время прошлогодних беспорядков во многих американских штатах напуганные жители самостоятельно создавали подобные формирования.

Суд постановил, что Кайл Риттенхаус действовал в рамках самообороны.


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суд присяжных
США
новости США
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