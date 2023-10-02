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В США стартует судебный процесс по делу обвинения Трампа в мошенничестве

2 октября, 2023 понедельник
13:42
Мир Дональд Трамп

В понедельник, 2 октября, в Нью-Йорке начинается судебный процесс по обвинению Трампа в мошенничестве, который может привести к завершению его деловой карьеры

Об этом сообщает The Guardian.

Сегодня, 2 октября, в Нью-Йорке начинается судебный процесс по обвинению Трампа в мошенничестве, который может привести к тому, что Дональд Трамп и его семейный бизнес заплатят сотни миллионов долларов убытков. В частности, это чревато завершением его деловой карьеры.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила Трампа в использовании ложной и обманчивой финансовой отчетности с 2011 по 2021 год для обогащения себя и своего бизнеса. На основе трехлетнего расследования, проведенного ее офисом, Джеймс утверждает, что Трамп должен по меньшей мере 250 миллионов долларов за совершение мошенничества.

Судебный процесс будет рассматриваться без участия присяжных. Возглавляющий дело судья Верховного суда Нью-Йорка Артур Энгорон будет единственным судьей, который будет принимать решение. Поскольку это гражданский процесс, Трамп не попадет в тюрьму, если он будет признан виновным.

В издании отмечают, что пока дела у Трампа обстоят не очень хорошо. В минувший вторник Энгорон признал Трампа виновным в мошенничестве, заявив, что документы, представленные в качестве доказательств, свидетельствуют о постоянном использовании ложных финансовых отчетов. По его словам, Трамп работал в "мире фантазий, а не в реальном мире".

Судья вынес суровое наказание Трампу, а также его взрослым сыновьям, Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу, которые получат аннулирование своих бизнес-сертификатов. Это сделает почти невозможным для них продолжение бизнеса в Нью-Йорке.

Офис прокурора утверждает, что Трамп получил кредиты, используя эти мошеннические заявления, для приобретения таких объектов недвижимости, как гольф-клуб Трампа в Майами, отель Trump International Hotel, высотка в Чикаго и здание Старого почтового отделения в Вашингтоне, округ Колумбия. Генеральный прокурор утверждает, что любые доходы от этого были получены за счет лжи.

Судебное разбирательство запланировано до 22 декабря, хотя, вероятно, оно не продлится так долго, поскольку досудебное решение судьи решило главный вопрос: действительно ли Трамп совершил мошенничество. Теперь дело сосредоточено на том, сколько ему придется за это заплатить.

США
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