В США стартовал кинофестиваль "Санденс", на котором покажут премьеры двух украинских фильмов

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.



"В этом году в конкурсных программах главного фестиваля независимого кино - мировые премьеры двух украинских фильмов, созданных при поддержке Госкино: драмы Марины Эр Горбач "Клондайк" и документальной ленты Симона Леренга Вильмонта "Дом из заноз", - говорится в сообщении.



В Госкино отмечают, что впервые в конкурсе фестиваля примет участие украинский игровой фильм.



"Драма Марины Эр Горбач станет первой украинской игровой лентой, которая будет представлена в международной конкурсной программе WORLD CINEMA DRAMATIC COMPETITION", - сообщает пресс-служба.



Драму "Клондайк" покажут 21 и 23 января. В центре сюжета ленты - жизнь семьи на Востоке Украины, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", произошедшей 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.





"В 2020 году кинопроект "Клондайк" победил на международном конкурсе сценариев 12 Puntо медиахолдинга TRT, который гарантировал телевизионную трансляцию фильма в эфире крупнейшего турецкого вещателя. Также фильм получил приз индустриальной секции Antalya Film Forum. В ноябре "Клондайк" in Progress cocoWIP 2021 кинофестиваля в Котбусе (Германия)", - отметили в Госкино.

Украинский прокат фильма запланирован на 2022 год.

Документальный фильм "Дом из заноз" снимали на Востоке Украины вместе с партнерами из Дании, Швеции и Финляндии. Его показы на фестивале "Санденс" запланированы на 23 и 25 января.



"В "Доме из заноз" говорится о том, как на фоне войны в Восточной Украине, тяжело бьющей по семьям, живущим вблизи фронта, небольшая группа волевых социальных работников без устали работает в одном особом детдоме и создает такое необходимое безопасное пространство для жизнь детей, пока государственные органы и суды решают дальнейшую судьбу ребенка и семьи", - говорится в сообщении.



В пресс-службе добавляют, что в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в США все показы и мероприятия фестиваля "Санденс" перенесли в онлайн. Следовательно, посмотреть фильмы зрители смогут только на территории США в формате онлайн по фестивальным абонементам и билетам.

Напомним, украинская драма о MH17 "Клондайк" вошла в конкурсную программу 72-го Берлинского кинофестиваля.



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