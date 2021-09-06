В США создали робота-газонокосильщика с поддержкой GPS
Компания Segway представила робота-газонокосильщика Navimow, который использует систему глобального позиционирования GPS во время работы
Об этом сообщает The Verge.
Благодаря GPS робот будет оставаться на определенном участке газона и держать его аккуратно подстриженными.
Таким образом пользователям аппарата больше не потребуется использовать проволоку, чтобы робот не выехал за пределы газона.
Отмечается, что пользователи также смогут через мобильное приложение устанавливать ограничения территории, на которой Navimow будет косить траву (до 500 квадратных метров за один раз). При этом, если сигнал GPS слабый, робот использует собственные сенсоры для продолжения работы.
Стоимость базовой модели начинается от 1425 долларов США.
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