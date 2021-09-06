Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Наука В США создали робота-газонокосильщика с поддержкой GPS

В США создали робота-газонокосильщика с поддержкой GPS

6 сентября, 2021 понедельник
12:30
Наука

Компания Segway представила робота-газонокосильщика Navimow, который использует систему глобального позиционирования GPS во время работы

Об этом сообщает The Verge.

Благодаря GPS робот будет оставаться на определенном участке газона и держать его аккуратно подстриженными.

Таким образом пользователям аппарата больше не потребуется использовать проволоку, чтобы робот не выехал за пределы газона.

Отмечается, что пользователи также смогут через мобильное приложение устанавливать ограничения территории, на которой Navimow будет косить траву (до 500 квадратных метров за один раз). При этом, если сигнал GPS слабый, робот использует собственные сенсоры для продолжения работы.

Стоимость базовой модели начинается от 1425 долларов США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Новости
США
Читайте также:
5 сентября, 2021 воскресенье
Операция Путина по навязыванию Украине и миру Минских договоренностей провалилась. Байден на это не пошел, - Пионтковский
Цвєтов Ігор
4 сентября, 2021 суббота
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет перед заключительным днем Игр в Токио
5 сентября, 2021 воскресенье
Путин потерял интерес к Зеленскому. Встреча с президентом Украины является унижением для агрессора, - Портников
Киев
+4
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.75
    Покупка 26.75
    Продажа 26.98
  • EUR
    Покупка 31.65
    Продажа 32.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
6 сентября
14:53
Егор Стадный
Украине будет критически не хватать учителей, - Егор Стадный
14:52
"Не только мир на наших условиях": главнокомандующий Залужный назвал успех Украины в войне с РФ
14:50
Марина Бех-Романчук
Украинская легкоатлетка победила на этапе Континентального тура в Италии
14:39
Андрей Ярмоленко
Шевченко назвал ключевого игрока сборной Украины на Евро-2020
14:15
ДТП
На Херсонщине микроавтобус насмерть сбил мать с 9-летним ребенком
14:12
Верховная Рада
Разумков: Для журналистов частично откроют кулуары на втором этаже Рады
14:08
Элина Свитолина
Свитолина узнала соперницу в четвертьфинале US Open
13:59
ВСУ проведут боевые стрельбы вблизи админграницы с Крымом
13:57
Денис Монастырский
"Предварительно можем говорить о самоубийстве": Монастырский о гибели мэра Кривого Рога
13:52
Обновлено
В Полтаве девушка устроила на территории школы стрельбу из арбалета
В Полтаве девушка устроила на территории школы стрельбу из арбалета: есть раненые
13:50
Виктор Ляшко
Ляшко: Украина может перейти в "желтую" зону карантина с 13 сентября
13:48
Украина - Франция
Герой матча с Францией рассказал, в чем сборная Украины была сильнее соперника
13:14
Дмитрий Разумков
"Лучше жевать, чем говорить": Разумков о заявлении Арестовича о переименовании Украины
13:11
Путин
Виталий Портников: Путин знает, о чем говорить с Зеленским
12:47
Мария Колесникова
В Беларуси приговорили к 11 годам лишения свободы оппозиционера Колесникову
12:10
ПриватБанк
Приватбанк продаст портфель "безнадежных" карточных кредитов на 700 млн грн
12:09
Снимок шарообразного скопления в созвездии Стрельца
Телескоп Hubble сделал снимок шарообразного скопления в созвездии Стрельца
11:53
памятник в честь "дружбы с Москвой"
В Киеве снесли памятник в честь "дружбы с Москвой"
11:42
"Талибан" вновь объявил о взятии под контроль провинции Панджшер
11:38
хасид
Празднование Рош ха-Шана: в Умань уже прибыли более 27 тыс. хасидов
11:18
коронавирус
В двух областях Украины три дня подряд превышены показатели COVID-госпитализаций
10:50
В Черкассах умер мальчик, который попал в реанимацию с признаками насильственных действий
10:39
Руслан Стефанчук
Большие дискуссии будут по изменениям в Налоговый кодекс, - Стефанчук
10:30
Наталья Диденко
В Украине удержатся заморозки и солнечная погода, - синоптик Наталья Диденко
10:04
Игорь Кузин
Когда в Украине могут ввести локдаун: комментарий МЗ
09:53
сахар
Цены на сахар снизятся до 22-25 грн/кг, - эксперт
09:45
Ярослав Железняк
В законопроект об олигархах внесли более 1200 поправок, - Железняк
09:20
Руслан Стефанчук
В вопросе децентрализации выходим на финальный текст, - Стефанчук об изменениях в Конституцию
09:19
В мире коронавирусом заболели более 221 млн человек
08:58
Руслан Стефанчук
Стефанчук: Рада этой осенью может рассмотреть законопроект о местном референдуме
08:42
вакцина
Германия планирует раздать 100 млн доз COVID-вакцин другим странам
08:17
Сутки в зоне ООС: оккупанты четыре раза нарушили "тишину"
08:15
Коронавирус: за сутки умерли 18 украинцев
07:58
Дмитрий Кулеба
Мы не прячемся от встречи с Путиным, - Кулеба
07:38
Афганская оппозиция заявила, что убит один из лидеров "Талибана"
07:20
США призвали Россию освободить Джеляла
2021, воскресенье
5 сентября
22:59
Эксклюзив
На выборы в Госдуму повлияет продуктовая инфляция. Этого и боятся в Кремле, - Орешкин
22:49
ЧМ-2022: Матч Бразилия - Аргентина сорвали на 7-й минуте из-за попытки полиции задержать футболистов за нарушение карантина
22:28
вакцинация
В США начнут делать третью прививку от COVID-19
22:15
Украинский клуб одержал первую победу в хоккейной Лиге чемпионов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV