В США состоялся главный спортивный матч года – Супербоул

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В игре, состоявшейся в Глендейле, "Канзаз-Сити" победил "Филадельфию" со счетом 38:35. "Чифс" получили чемпионский титул НФЛ в третий раз в истории. Также они побеждали в 1969 и 2019 годах. Лучшим игроком матча был признан Патрик Махоумс из "Канзас-Сити".

Супербоул является самым популярным однодневным спортивным событием в мире. В последние 10 лет решающий матч сезона по американскому футболу в среднем собирает телеаудиторию в 100 млн зрителей. Столько же людей смотрят Супербоул по всему миру.

Национальная футбольная лига

Супербоул

Глендейл, США

13 февраля

"Филадельфия Иглз" – "Канзас-Сити Чифс" 35:38