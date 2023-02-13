В США состоялся главный спортивный матч года – Супербоул
В ночь на 13 февраля в финальном матче Национальной футбольной лиги "Канзас-Сити Чифс" победил "Филадельфию Иглз"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В игре, состоявшейся в Глендейле, "Канзаз-Сити" победил "Филадельфию" со счетом 38:35. "Чифс" получили чемпионский титул НФЛ в третий раз в истории. Также они побеждали в 1969 и 2019 годах. Лучшим игроком матча был признан Патрик Махоумс из "Канзас-Сити".
Супербоул является самым популярным однодневным спортивным событием в мире. В последние 10 лет решающий матч сезона по американскому футболу в среднем собирает телеаудиторию в 100 млн зрителей. Столько же людей смотрят Супербоул по всему миру.
Национальная футбольная лига
Супербоул
Глендейл, США
13 февраля
"Филадельфия Иглз" – "Канзас-Сити Чифс" 35:38
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