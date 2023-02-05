В США сошел с рельсов поезд с опасными веществами, вспыхнул пожар

Об этом пишут в CNN.

Отмечается, что поезд Norfolk Southern с более чем 100 вагонами сошел с рельсов в Восточной Палестине, американский штат Огайо. В нем было около 20 вагонов с опасными веществами – 10 сошли с рельсов, в 5 из них перевозили винилхлорид.

Так, из-за аварии возник масштабный пожар, а местные власти приняли решение об эвакуации населения в радиусе 1,6 км от места происшествия. Жителям близлежащих городов посоветовали не выходить из дому, пока им не сообщат, что это безопасно. На вынужденном карантине оказались более 5 тысяч человек.

Государственные экологи говорят, что не обнаружили вредных уровней химического вещества в общине.

"С точки зрения качества воздуха нет причин для тревоги. Запах исходит от огня, но на качество воздуха это не влияет", – заверил мэр Трент Конавей.