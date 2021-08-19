В США сообщили о бомбе в машине под Капитолием: район эвакуировали
19 августа из-за сообщения о неизвестном заминированном автомобиле с округа Капитолия эвакуировали всех людей
Об этом рассказывает Washington Post .
Полиция расследует "активную угрозу взрыва" близ Капитолия США в Вашингтоне.
Полиция Капитолия США сообщила в своем Twitter, что проверяет подозрительный автомобиль у Библиотеки Конгресса США. Офисные здания Кэннона, Джефферсона и Мэдисона эвакуированы. Полиция заявила, что в пикапе у Библиотеки Конгресса вероятно есть взрывное устройство.
На этой неделе Конгресс не проводит заседания.
По словам правоохранительных органов, которые говорили на условиях анонимности из-за активного расследования, власть разговаривает с мужчиной в грузовике, который утверждает, что взрыватель или имеет взрывчатку.
На данный момент взрывчатых веществ не найдено.
Это второй инцидент после того, как сторонники Трампа ворвались в Капитолий, заставив эвакуироваться членов Конгресса и сорвав подтверждение победы избранного президента Джо Байдена.
- 2 апреля неизвестный пытался протаранить въезд в здание Капитолия США в Вашингтоне. Были ранены двое полицейских. Один полицейский впоследствии погиб.
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