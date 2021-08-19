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В США сообщили о бомбе в машине под Капитолием: район эвакуировали

19 августа, 2021 четверг
20:01
Мир

19 августа из-за сообщения о неизвестном заминированном автомобиле с округа Капитолия эвакуировали всех людей

Об этом рассказывает Washington Post .

Полиция расследует "активную угрозу взрыва" близ Капитолия США в Вашингтоне.

Полиция Капитолия США сообщила в своем Twitter, что проверяет подозрительный автомобиль у Библиотеки Конгресса США. Офисные здания Кэннона, Джефферсона и Мэдисона эвакуированы. Полиция заявила, что в пикапе у Библиотеки Конгресса вероятно есть взрывное устройство.

На этой неделе Конгресс не проводит заседания.

По словам правоохранительных органов, которые говорили на условиях анонимности из-за активного расследования, власть разговаривает с мужчиной в грузовике, который утверждает, что взрыватель или имеет взрывчатку.

На данный момент взрывчатых веществ не найдено.

Это второй инцидент после того, как сторонники Трампа ворвались в Капитолий, заставив эвакуироваться членов Конгресса и сорвав подтверждение победы избранного президента Джо Байдена.

  • 2 апреля неизвестный пытался протаранить въезд в здание Капитолия США в Вашингтоне. Были ранены двое полицейских. Один полицейский впоследствии погиб.

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теракт
США
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