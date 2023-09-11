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В США школьник получил смертельный ожог от чипсов

11 сентября, 2023 понедельник
20:29
Здоровье

14-летний подросток из штата Массачусетс в США погиб спустя несколько часов после того, как съел чипсы, усыпанные специями с двумя острейшими перцами в мире – Carolina Reaper и Naga Viper

Об этом пишет Sciencealert.

В сообщении отмечают, что Гаррис Волоба был здоровым подростком и не имел никаких заболеваний, которые могли бы привести к осложнениям. После употребления чипсов парень обратился к школьной медсестре с жалобами на боль в животе. Через несколько часов после того, как его отправили домой, парень потерял сознание и перестал дышать. Позже он умер, несмотря на усилия медиков.

Мать Гарриса призвала изъять продукт из продаж. Компания производитель чипсов выразила семье соболезнования, воздержавшись от дальнейших комментариев, но, как сообщается, после инцидента продукт убрали с полок магазинов в США.

Чипсы под названием One Chip Challenge продают в коробке в форме гроба с красным черепом и списком предупреждений, предупреждающих беременных или людей с определенными заболеваниями, не есть их.

В 2022 году перцы чили Carolina Reaper и Trinidad Scorpion уже вызвали ожог, поэтому в этом году последний заменили Naga Viper, который был объявлен самым острым в мире 2011 года.

Как действуют на организм острые перцы и почему это может быть опасно

Молекулы соединений в перце стимулируют нервы, производящие тепло. Экстракт перца халапеньо достигает примерно 10 тыс. тепловых единиц Сковилла (SHU) – показатель концентрации перечных соединений. Перец халапеньо разогревает слизистую от 2 тыс. до 8 тыс. SHU.

Мировой рекорд принадлежит Carolina Reapers – более 2 млн. SHU, на втором месте Naga Viper – 1,4 млн SHU.

Такие горячие ощущения во рту могут вызвать приток возбуждения в виде "гормонов хорошего настроения". Тем временем тело готовится прекращать воспалительные реакции, открывает кровеносные сосуды, чтобы помочь охладить жизненно важные органы и заставляет пищеварительный тракт высвободить свое содержимое.

Серьезные осложнения употребления этих перцев, например опасное сужение артерий или повреждение пищевода с повторяющимися позывами к рвоте, являются редкостью, а летальные случаи, хотя и зарегистрированы, происходят еще реже.

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