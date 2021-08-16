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В США сгорел закрыт сталелитейный завод Коломойского: подозревают поджог

16 августа, 2021 понедельник
22:17
Мир Игорь Коломойский

На прошлой неделе в штате Огайо сгорел сталелитейный завод Warren Steel Holdings, принадлежащий Игорю Коломойскому. За 2 дня до того прокуратура активизировала расследование завода - на нем обнаружили токсичные отходы

Об этом рассказывает американский репортер-расследователь Майкл Саллах со ссылкой на офис начальника пожарной охраны штата Огайо, передает "Общественное радио".

Завод Warren Steel Holdings - один из 13 в США, принадлежащих украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

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"Мы считаем, что это было сделано намеренно", - сказал представитель офиса Брайан Бонерт.

Украинская журналистка американского издания BuzzFeed Татьяна Козырева отметила, что пожар на заводе вспыхнул на прошлой неделе, через два дня после того, как Генеральная прокуратура штата Огайо начала расследовать дело о масштабном загрязнении окружающей среды.

На территории завода обнаружили горы токсичных отходов, которые попадали в близлежащую реку Махонинг.

Журналист-расследователь Майкл Саллах добавил, что по словам пожарных, у сгоревшего завода не работали гидранты.

"В здании отключено электричество. Пожарные гидранты отключены. Молний в ту ночь не было. Так что можете сами понять, что произошло", - рассказал журналисту один из пожарных на условиях анонимности.

Ранее издание Pittsburgh Post-Gazette писало, что на расположенных в США сталелитейных заводах Коломойского в разные годы произошло несколько взрывов из-за пренебрежительного отношения к безопасности. Так, на предприятии Warren Steel в штате Огайо произошло два взрыва, в результате которых пострадали рабочие.

 
  • Напомним, 5 марта США публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи. В прошлом году в августе ФБР провело обыски в бизнес структурах Коломойского в Майами, штат Флорида и Кливленде, штат Огайо
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Игорь Коломойский
поджег
США
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