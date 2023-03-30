В США сенатор-республиканец заблокировал попытку полностью запретить TikTok

Об этом пишет Reuters.

"Следует опасаться тех, кто использует страх, чтобы склонить американцев к отказу от наших свобод. Всякое обвинение в сборе данных TikTok можно сделать и в отношении наших собственных крупных технологических компаний", - сказал он.

Другой сенатор-республиканец, Джош Хоули, добивался единодушного согласия по законопроекту о запрете TikTok. "Это защищает американский народ и посылает сигнал коммунистическому Китаю, что вы не можете нас купить", - сказал Хоули, добавив, что приложение шпионит за американцами.

"Если республиканцы хотят постоянно проигрывать выборы в течение целого поколения, они должны принять этот законопроект о запрете TikTok – социальной сети, которой пользуются 150 миллионов человек, преимущественно молодых американцев", – заявил Рэнд Пол в Сенате. "Мы действительно хотим следовать китайским запретам на свободу слова? Мы хотим быть похожими на Китай и запрещать высказывания, которых мы боимся?"