В США сенатор-республиканец заблокировал попытку полностью запретить TikTok
Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол выступил против полного запрета TikTok в США, заблокировав ускоренное принятие соответствующего законопроекта
Об этом пишет Reuters.
"Следует опасаться тех, кто использует страх, чтобы склонить американцев к отказу от наших свобод. Всякое обвинение в сборе данных TikTok можно сделать и в отношении наших собственных крупных технологических компаний", - сказал он.
Другой сенатор-республиканец, Джош Хоули, добивался единодушного согласия по законопроекту о запрете TikTok. "Это защищает американский народ и посылает сигнал коммунистическому Китаю, что вы не можете нас купить", - сказал Хоули, добавив, что приложение шпионит за американцами.
"Если республиканцы хотят постоянно проигрывать выборы в течение целого поколения, они должны принять этот законопроект о запрете TikTok – социальной сети, которой пользуются 150 миллионов человек, преимущественно молодых американцев", – заявил Рэнд Пол в Сенате. "Мы действительно хотим следовать китайским запретам на свободу слова? Мы хотим быть похожими на Китай и запрещать высказывания, которых мы боимся?"
- 13 декабря стало известно, что в обе палаты конгресса США внесли законопроект о запрете TikTok. Уже 14 декабря Сенат США единогласно одобрил законопроект , запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.
- 28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok.
- 6 января TikTok остановил процесс найма консультантов, которые помогли бы компании реализовать потенциальное соглашение о безопасности с Соединенными Штатами.
- Уже в конце января сенатор США предложил полностью запретить TikTok. Законопроект о полном запрете TikTok на национальном уровне планировали внести на рассмотрение.
- 22 марта гендиректор соцсети заявил , что в США законодатели собирают подписи для того, чтобы предоставить Джо Байдену полномочия запретить TikTok в стране. В компании говорят, что из-за этого "настал решающий момент".
- 25 марта в комитете по энергетике и торговле палаты представителей Конгресса США 23 марта прошли слушания, в которых принял участие генеральный директор TikTok Чу Шоу Цзы.
- В США заявили, что власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok , их могут использовать в целях шпионажа.
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