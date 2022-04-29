В США считают, что за нападением на нобелевского лауреата, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова стоит российская разведка
Российская разведка стоит за недавним нападением в Москве на лауреата Нобелевской премии и независимого российского журналиста Дмитрия Муратова, публично выступавшего против войны в Украине
Об этом сообщает CNN .
"Соединенные Штаты могут подтвердить, что российская разведка организовала нападение 7 апреля на главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, во время которого его облили красной краской, содержащей ацетон", - говорится в заявлении неназванного американского чиновника.
Он не предоставил подробностей о том, как Соединенные Штаты пришли к такому выводу, а также подробности о том, какое подразделение российской разведки организовало атаку.
В то же время пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова поставила под сомнение оценку США, высказанную в заявлении для CNN.
"Мы установили злоумышленников, поэтому теперь понятно, что мешает МВД открыть его личность, - сказала представитель издания. - Мы не знаем, есть ли "вонючее подразделение" в разведке, которое причастно к таким нападениям. Но у нас есть опыт таких нападений на редакцию, и тогда это была еще не разведка".
Прусенкова отметила, что "нападавший еще не привлечен к ответственности" и призвала возбудить уголовное дело.
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