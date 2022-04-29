В США считают, что за нападением на нобелевского лауреата, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова стоит российская разведка

Об этом сообщает CNN .

"Соединенные Штаты могут подтвердить, что российская разведка организовала нападение 7 апреля на главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, во время которого его облили красной краской, содержащей ацетон", - говорится в заявлении неназванного американского чиновника.



Он не предоставил подробностей о том, как Соединенные Штаты пришли к такому выводу, а также подробности о том, какое подразделение российской разведки организовало атаку.

В то же время пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова поставила под сомнение оценку США, высказанную в заявлении для CNN.

"Мы установили злоумышленников, поэтому теперь понятно, что мешает МВД открыть его личность, - сказала представитель издания. - Мы не знаем, есть ли "вонючее подразделение" в разведке, которое причастно к таким нападениям. Но у нас есть опыт таких нападений на редакцию, и тогда это была еще не разведка".

Прусенкова отметила, что "нападавший еще не привлечен к ответственности" и призвала возбудить уголовное дело.

7 апреля в России напали на редактора "Новой газеты".

12 апреля "Новая газета" рассказала о предполагаемых подозреваемых, напавших на ее главного редактора Дмитрия Муратова.

Из-за предупреждения Роскомнадзора 28 марта российская "Новая газета" прекратила работу до конца войны в Украине.

Главред российской "Новой газеты" сообщил 22 марта, что продает Нобелевскую медаль, чтобы помочь украинцам.

Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Еспресо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .