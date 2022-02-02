В США считают, что Россия может использовать кибератаки как часть плана по дестабилизации и вторжения в Украину

Об этом она сказала в среду, 2 февраля, после разговора с представителями Европейского Союза и НАТО по поводу угрозы кибератак на Украину со стороны России, передает Reuters.

"Мы предупреждали в течение недель и месяцев, публично и приватно, о потенциальных атаках", - подчеркнула Нойбергер.

Она добавила, что кибератаки со стороны России могут случаться часто, и они, вероятно, являются частью российской агрессии, поскольку в течение последних 10 лет РФ показывала этим свою силу.



"Россияне в последнее десятилетие использовали кибератаки как ключевой компонент своей силы, в том числе и в Украине", - сказала Нойбергер.

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