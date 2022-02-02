В США считают, что Россия может использовать кибератаки как часть плана по дестабилизации и вторжения в Украину
Заместитель советника президента США по национальной безопасности и кибернетическим и новым технологиям Энн Нойбергер заявила, что Россия может использовать кибератаки как часть своих усилий по дестабилизации и дальнейшему вторжению в Украину
Об этом она сказала в среду, 2 февраля, после разговора с представителями Европейского Союза и НАТО по поводу угрозы кибератак на Украину со стороны России, передает Reuters.
"Мы предупреждали в течение недель и месяцев, публично и приватно, о потенциальных атаках", - подчеркнула Нойбергер.
Она добавила, что кибератаки со стороны России могут случаться часто, и они, вероятно, являются частью российской агрессии, поскольку в течение последних 10 лет РФ показывала этим свою силу.
"Россияне в последнее десятилетие использовали кибератаки как ключевой компонент своей силы, в том числе и в Украине", - сказала Нойбергер.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня есть только одна страна, которая могла бы заниматься кибератаками - это Российская Федерация.
- 15 января стало известно, что к кибератаке на украинские правительственные сайты может быть причастна группа хакеров, связываемая с белорусской разведкой.
- 16 января в Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что за кибератакой на правительственные сайты стоит Россия.
- 1 февраля сообщалось, что Энн Нойбергер встретится с европейскими союзниками на этой неделе, чтобы обсудить пути поддержки цифровой защиты Украины в случае кибератак со стороны России.
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