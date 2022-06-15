В США считают, что объединение Великобритании, Польши, Украины и стран Балтии усилит оборонный потенциал восточного фланга НАТО
США заинтересованы в укреплении возможностей НАТО и готовы приветствовать региональные инициативы, в частности, объединение Британии, Польши, Украины и стран Балтии в отдельный союз, если он будет усиливать оборонный потенциал
Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит, сообщает Укринформ.
"Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, помогающие наращивать потенциал (в Европе – ред.)", - прокомментировала посол США.
Она добавила, что на протяжении многих последних лет имели место инициативы по созданию подобных "мини форматных" альянсов, в частности, в сфере обороны.
"Итак, если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и коллективными усилиями укрепить Альянс, мы хотели бы это поддержать", - отметила американский дипломат.
Она также отметила, что Организация Североатлантического договора, в которой она представляет США, также заинтересована в укреплении своего восточного фланга.
- Напомним, в конце мая итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники в дипломатических кругах впервые сообщило об инициативе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона создать новый альянс в Европе. По информации издания, этот союз должен включать Великобританию, Польшу, Украину, Литву, Латвию, Эстонию, а также на определенном этапе – Турцию.
- 7 июня СНБО Украины Алексей Данилов заявил , что является сторонником скорейшего формирования союза Великобритания – Польша-Украина. Более того, по его словам, такой союз «должен быть еще максимально расширен и не ограничиваться этими тремя странами».
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