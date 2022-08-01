English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир В США считают, что КНДР планирует очередные ядерные испытания

В США считают, что КНДР планирует очередные ядерные испытания

1 августа, 2022 понедельник
21:00
Мир

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что Северная Корея готовится провести седьмое испытание ядерного оружия

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Yonhap.

"Мы собрались вместе в критический момент. КНДР продолжает расширять свою незаконную ядерную программу и продолжает неоднократные провокации против региона. В то время как мы с вами сидим здесь, Пхеньян готовится провести свое седьмое ядерное испытание", - подчеркнул Блинкен.

Блинкен также напомнил о важности Договора о нераспространении ядерного оружия и отметил, что Иран "остается на пути ядерной эскалации".

Должностные лица США и Южной Кореи также говорили, что КНДР готовит новое испытание, но не оценивали такую возможность как реальную. По их оценке, Пхеньян уже завершил все необходимые приготовления.

Отмечается, что Северная Корея стала единственным государством в мире, вышедшим из Договора о нераспространении ядерного оружия в 2003 году.

С тех пор КНДР провела шесть ядерных испытаний, из них последнее – в сентябре 2017 года.

  • Напомним, в мае США ввели санкции против Северной Кореи и двух российских банков, финансировавших ядерную программу КНДР. Ограничения введены, в частности, против представителя северокорейской компании SANS в Минске Йонг Йонг Нама, а также торговой компании Air Koryo Trading Corporation из-за содействия программам министерства военной промышленности КНДР.
  • А в июне Северная Корея запустила у своего побережья восемь баллистических ракет
  • А позже появилась информация, что лидер КНДР Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность страны, что свидетельствует о вероятности проведения Северной Кореей первого за пять лет ядерного испытания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
КНДР
США
Энтони Блинкен
Читайте также:
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
30 июля, 2022 суббота
Три четверти танков не заводится, а для артиллерии 60-70-х годов ВСУ просто недостижимы. Оппозиция провела расследование боеспособности армии Лукашенко
M142 HIMARS
31 июля, 2022 воскресенье
В Херсонской области ВСУ ракетами HIMARS уничтожили более 40 вагонов с оккупантами, техникой и боеприпасами
Полковник Константин Машовец
30 июля, 2022 суббота
На Юге Украины россияне разворачивают самую мощную группировку. Очевидно, для наступления - координатор "Информсопротивления" Машовец
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.21
    Покупка 39.21
    Продажа 40.39
  • EUR
    Покупка 39.5
    Продажа 41.04
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
1 августа
22:09
Какого-либо сигнала, даже неофициального, я не получал. Украинский омбудсман рассказал о реакции ООН на запросы по Оленовке
22:00
Эксклюзив
Украина возвращает Россию к реальности, уничтожая Черноморский флот, - военный эксперт Самусь
21:55
Действуют на захватчиков, как святая вода на чертей. У посольства РФ в Вашингтоне российский дипломат растоптал подсолнухи
21:53
Били из минометов и артиллерии: оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумщины
21:39
Помощь для контрнаступления: Порошенко привез 10 беспилотников в 24-ю ОМБр имени Короля Данила
21:36
Джон Кирби
Снаряды HIMARS и боеприпасы для артиллерии: США планируют принять новый пакет военной помощи Украине
21:28
Россия может атаковать Украину одновременно 40 ракетами "Калибр", - ОК "Юг"
21:25
Хосеп Боррель
ЕС открыт для диалога с РФ, если она откажется от имперских претензий и будет уважать целостность всех государств, в том числе и Украины, — Боррель
21:20
В Белом доме поддержат поездку Пелоси в Тайвань, невзирая на угрозы Китая.
21:18
Эксклюзив
Лукашенко Путин
Не подчинившись Путину, Лукашенко может быть физически устранен, - генерал Маломуж
21:17
Аналитика
Россияне боятся контрнаступления ВСУ на Юге, особенно систем HIMARS. Колонка Сергея Згурца
21:08
Россия набирает "элитное подразделение" из уголовных преступников, - журналист Цымбалюк
20:56
Оккупанты угнали баржу, которая перевозила арбузы из Херсона в Киев
20:48
Зеленский ответил на петицию о запрете вручения повесток на блокпостах
20:43
Анатолий Чубайс
В Европе начали расследование загадочного недуга бывшего соратника Путина Чубайса
20:37
С оккупированных территорий Харьковщины эвакуировали 872 человека, - ОВА
20:37
нефть
Американская нефтесервисная компания Baker Hughes уходит из РФ
20:31
Окончательно личность еще не установлена. Костин рассказал о садистах, которые пытали украинского пленника
20:26
Эксклюзив
Путин и Си Цзиньпин
Россия – это малый придаток для Китая, - эксперт-международник Краев
20:22
Косово
В Косово заявляют об 11 пострадавших на границе с Сербией
20:20
Виктор Орбан
В Венгрии более сотни ученых выступили против заявлений Орбана о "смешанных расах"
20:07
Целенаправленное убийство. Генпрокурор о гибели Алексея Вадатурского
20:02
Владимир Путин
"Победителей не будет": Путин заявил, что не хочет ядерной войны
19:57
Эксклюзив
Роман Костенко
Противник накапливает силы для контрнаступления на Юге и захвата Одесчины и Николаева, - полковник СБУ Костенко
19:55
РФ использует игровые приложения для сбора данных об объектах инфраструктуры и ВСУ, - разведка
19:54
Российские оккупанты захватили помещение Государственного аграрно-экономического университета в Херсоне
19:53
Эксклюзив
Россияне планируют до 24 августа начать ряд наступательных операций, - генерал Маломуж
19:37
Франция заморозила 1,2 млрд евро российских активов
19:13
Эксклюзив
доллар, валюта
До конца года доллар будет постепенно дорожать, – экономический эксперт Дубогрыз
19:11
Укрпочта
Укрпочта больше не может платить пенсии и принимать платежи на временно оккупированных территориях, - Смилянский
19:06
Британские парламентарии планируют визит на Тайвань - The Guardian
19:01
Эксклюзив
США Китай
Формируется новая биполярная система мира: США против Китая, который 70 лет к этому готовился, - эксперт-международник Краев
18:40
Джо Байден
РФ должна продемонстрировать желание сотрудничать с США в контроле ядерного оружия, - Байден
18:32
На Херсонщине оккупанты ходят по домам местных и переодеваются в гражданское, чтобы сбежать с фронта, - ОВА
18:21
Эксклюзив
Экс-командир "Азова" Жорин: приступаем к идентификации причастных к убийству военнопленных в Оленовке
18:12
Эксклюзив
Вооруженная агрессия между США и Китаем маловероятна, но столкновения в стиле холодной войны реальны, - военный эксперт Киричевский
18:06
санкции против РФ
Lipton, Saito и Brooke Bond: международная чайная компания Ekaterra выходит с рынка России
17:50
ЕС выделил Молдове 50 млн евро – первый транш макрофинансовой помощи
17:38
"Украинская армия самая сильная в мире": в перехваченном СБУ разговоре оккупант пожаловался маме на большие потери личного состава
17:36
Двое раненых, в том числе беременная: на Днепропетровщине оккупанты обстреляли жилые дома
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV