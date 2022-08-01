В США считают, что КНДР планирует очередные ядерные испытания
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что Северная Корея готовится провести седьмое испытание ядерного оружия
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Yonhap.
"Мы собрались вместе в критический момент. КНДР продолжает расширять свою незаконную ядерную программу и продолжает неоднократные провокации против региона. В то время как мы с вами сидим здесь, Пхеньян готовится провести свое седьмое ядерное испытание", - подчеркнул Блинкен.
Блинкен также напомнил о важности Договора о нераспространении ядерного оружия и отметил, что Иран "остается на пути ядерной эскалации".
Должностные лица США и Южной Кореи также говорили, что КНДР готовит новое испытание, но не оценивали такую возможность как реальную. По их оценке, Пхеньян уже завершил все необходимые приготовления.
Отмечается, что Северная Корея стала единственным государством в мире, вышедшим из Договора о нераспространении ядерного оружия в 2003 году.
С тех пор КНДР провела шесть ядерных испытаний, из них последнее – в сентябре 2017 года.
- Напомним, в мае США ввели санкции против Северной Кореи и двух российских банков, финансировавших ядерную программу КНДР. Ограничения введены, в частности, против представителя северокорейской компании SANS в Минске Йонг Йонг Нама, а также торговой компании Air Koryo Trading Corporation из-за содействия программам министерства военной промышленности КНДР.
- А в июне Северная Корея запустила у своего побережья восемь баллистических ракет
- А позже появилась информация, что лидер КНДР Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность страны, что свидетельствует о вероятности проведения Северной Кореей первого за пять лет ядерного испытания.
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