В США с рельсов сошел поезд, перевозивший опасные вещества
В четверг, 28 апреля, в штате Висконсин поезд сошел с рельсов, в результате этого два вагона упали в реку Миссисипи
Об этом сообщает CNN.
Грузовой поезд перевозил опасные вещества. Однако отмечается, что в вагонах, которые упали в реку Миссисипи, не было ничего опасного.
"Нам сообщили, что в самом поезде были опасные вещества, но, как считают, это не должно вызывать беспокойства у общественности или служб реагирования, поскольку эти вагоны были изолированы", - сообщил специалист по управлению чрезвычайными ситуациями округа Крофорд.
По данным BNSF Railway, поезд сошел с рельсов около 12:15 по местному времени вблизи деревни Де Сото, и с тех пор все члены экипажа были найдены.
По меньшей мере, одному человеку оказали медицинскую помощь.
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