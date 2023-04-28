В США с рельсов сошел поезд, перевозивший опасные вещества

Об этом сообщает CNN.

Грузовой поезд перевозил опасные вещества. Однако отмечается, что в вагонах, которые упали в реку Миссисипи, не было ничего опасного.

"Нам сообщили, что в самом поезде были опасные вещества, но, как считают, это не должно вызывать беспокойства у общественности или служб реагирования, поскольку эти вагоны были изолированы", - сообщил специалист по управлению чрезвычайными ситуациями округа Крофорд.

По данным BNSF Railway, поезд сошел с рельсов около 12:15 по местному времени вблизи деревни Де Сото, и с тех пор все члены экипажа были найдены.

По меньшей мере, одному человеку оказали медицинскую помощь.