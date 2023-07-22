В США родила горилла, которую четыре года считали самцом

Об этом сообщает BBC , ссылаясь на сообщения в блоге зоопарка.

Сотрудники зоопарка отметили, что ни о чем не подозревали, пока не увидели как "самец кормит своего ребенка". Они добавили, что новорожденный горилка выглядит здоровым. С 1956 года в зоопарке Колумба родилось уже 34 гориллы.

"Мы в восторге от того, что в зоопарке появился еще один детеныш этого вида, который находится под угрозой исчезновения", - говорится в блоге зоопарка.

В зоопарке добавили, что сейчас планируют провести ДНК-тест, чтобы определить отца детеныша гориллы.

Горилла Салли находится в зоопарке с 2019 года. Она не имела проблем со здоровьем, поэтому не нуждалась в обследованиях, что привело к путанице со статьей. В зоопарке отметили, что пол молодых горилл определить трудно, поскольку до восьми лет самки и самцы примерно одинакового размера и не имеют явных признаков пола. Кроме того, гориллы обычно не обнаруживают признаков беременности из-за большого живота, а детеныши горилл значительно меньше человеческих младенцев.