В США рейтинг поддержки Байдена упал до самого низкого уровня за полгода

Об этом сообщает социологическая служба Gallup.

Согласно ее опросу, рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена в июле снизился до 50% по сравнению с 56% в предыдущем месяце.

Не одобряют деятельность президента 45% респондентов, еще 5% опрошенных не сформировали точку зрения по этому вопросу. Этот показатель стал самым низким за все время пребывания Байдена на посту главы государства.

Оценка деятельности Байдена варьировалась в зависимости от партийной принадлежности опрошенных. Его рейтинг среди сторонников Демократической партии одобрили 90% однопартийцев, тогда как в январе его поддерживали 98%. Среди сторонников республиканской партии США положительно о деятельности президента откликнулись 12% опрошенных (в январе - 11%). Также деятельность Байдена одобрили 48% респондентов без партийной принадлежности (в январе - 61%).

По данным социологов, падение рейтинга произошло на фоне замедления прогресса в борьбе с коронавирусом: вакцинация в США идет медленно, а количество больных COVID-19 растет.

В опросе приняли участие 1007 человек старше 18 лет, проживающих в 50 штатах США и в Вашингтоне. Погрешность не превышает 4%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом 30 августа .

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