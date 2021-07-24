В США рейтинг поддержки Байдена упал до самого низкого уровня за полгода
Рейтинг поддержки деятельности главы Белого дома Джо Байдена впервые упал до 50%
Об этом сообщает социологическая служба Gallup.
Согласно ее опросу, рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена в июле снизился до 50% по сравнению с 56% в предыдущем месяце.
Не одобряют деятельность президента 45% респондентов, еще 5% опрошенных не сформировали точку зрения по этому вопросу. Этот показатель стал самым низким за все время пребывания Байдена на посту главы государства.
Оценка деятельности Байдена варьировалась в зависимости от партийной принадлежности опрошенных. Его рейтинг среди сторонников Демократической партии одобрили 90% однопартийцев, тогда как в январе его поддерживали 98%. Среди сторонников республиканской партии США положительно о деятельности президента откликнулись 12% опрошенных (в январе - 11%). Также деятельность Байдена одобрили 48% респондентов без партийной принадлежности (в январе - 61%).
По данным социологов, падение рейтинга произошло на фоне замедления прогресса в борьбе с коронавирусом: вакцинация в США идет медленно, а количество больных COVID-19 растет.
В опросе приняли участие 1007 человек старше 18 лет, проживающих в 50 штатах США и в Вашингтоне. Погрешность не превышает 4%.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом 30 августа .
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