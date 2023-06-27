В США рекордная жара: на юге Техаса погибли два человека
В США несколько недель держится рекордная температура воздуха, достигающая 50 градусов, на юге Техаса известно о гибели двух человек
Об этом сообщает CNN.
В этом месяце в Соединенных Штатах Америки было побито более десятка исторических температурных рекордов. В пятницу в Рио-Гранде-Виллидж было зафиксировано +48 градусов, и по прогнозам, во вторник температура снова поднимется до этого предела.
В Мидленде и Корпус-Кристи ожидается +49 градусов, а в Хьюстоне +46 градусов. Также с рекордной жарой столкнулся Техас, где температура достигала почти +50.
Из-за столь высокой температуры воздуха в Национальном парке "Биг-Бенд" на юго-западе Техаса погибли два человека По данным метеорологической службы США, жара не отступает даже ночью.
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