В США рекордная жара: на юге Техаса погибли два человека

Об этом сообщает CNN.

В этом месяце в Соединенных Штатах Америки было побито более десятка исторических температурных рекордов. В пятницу в Рио-Гранде-Виллидж было зафиксировано +48 градусов, и по прогнозам, во вторник температура снова поднимется до этого предела.

В Мидленде и Корпус-Кристи ожидается +49 градусов, а в Хьюстоне +46 градусов. Также с рекордной жарой столкнулся Техас, где температура достигала почти +50.

Из-за столь высокой температуры воздуха в Национальном парке "Биг-Бенд" на юго-западе Техаса погибли два человека По данным метеорологической службы США, жара не отступает даже ночью.