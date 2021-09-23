В США рекомендовали вводить третью дозу Pfizer уязвимым группам населения

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на сайте FDA .

"Решение показывает, что FDA в вопросах применения вакцин против COVID-19 возлагается на науку, а также на актуальные данные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное решение было сделано после изучения научных выводов, а также обсуждений с участием независимых внешних экспертов.

В управлении отметили, что "бустерная" доза должна применяться через шесть месяцев после второй инъекции вакцины Phizer. Ее рекомендуют в первую очередь людям старше 65 лет, а также младшим лицам с высоким риском тяжелого течения болезни и тем, кто в работе контакт с инфицированными COVID-19.



Справка: Бустерная доза - третья доза вакцины, которую предлагают не ранее, чем через шесть месяцев после завершения курса первичной вакцинации.

Напомним, в Великобритании начнут вводить бустерные прививки от коронавируса людям старше 50 лет, а также работникам в сферах здравоохранения и социальной помощи.

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