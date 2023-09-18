В США разыскивают пропавший после аварии истребитель F-35: пилот катапультировался
Военные Соединенных Штатов Америки просят помощи у населения разыскать пропавший истребитель F-35 после аварии, заставившей пилота катапультироваться
Об этом информирует The Guardian .
В канун 18 сентября пилот Корпуса морской пехоты успешно выбрался из самолета F-35B Lightning II над Северным Чарльстоном после так называемой аварии. По данным американских военных, истребитель мог упасть около двух озер к северу от города.
Причины, по которым пилоту пришлось катапультироваться, пока неизвестны, продолжается следствие. Его госпитализировали в медучреждение.
Пилот, летевший на другом F-35, вернулся на объединенную базу Чарльстон. Оба самолета и пилоты принадлежали к 501-й учебной истребительной эскадрилье морской пехоты, расположенной в Бофорте, около атлантического побережья Южной Каролины.
Это событие разгневало местную конгрессменку Нэнси Мэйс.
"Как, черт возьми, можно потерять F-35? Почему нет устройства слежения, а мы просим общественность: найти самолет и сдать его?" – заявила она.
Справка: F-35 Lightning – это многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Он известен своей незаметностью. Соединенные Штаты продают эти самолеты только ближайшим союзникам, включающим Австралию, Японию, Южную Корею и Сингапур.
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