Об этом информирует CNN.

Вспышка шторма 1 апреля охватила США в семи штатах, торнадо разрушила дома и предприятия, сорвала крыши со зданий, расколола деревья и подняла в воздух транспортные средства.

Винн, штат Арканзас, где погибли не менее 4 человек, был разделен пополам, оставив линию разрушения от западной черты города до восточной.

"Нам просто понадобится вся помощь, которую мы можем (получить, - ред.), чтобы помочь этим семьям восстановиться", – сказала мэр Дженнифер Хоббс.

Приблизительно в 160 км к юго-западу еще один человек умер в Норт-Литл-Рок.

Больше всего жертв обнаружили в Теннесси – 15 человек.

Также пострадал штат Индиана.

Три смерти были в Мемфисе: двое детей и взрослый найдены мертвыми после того, как деревья упали на дома.

Девять других погибли в округе Макнейри.

"Шторм полностью пересек наш округ из стороны в сторону", - сказал шериф Гай Бак.

Всего известно о 32 погибших.

В некоторых штатах из-за последствий непогоды объявили чрезвычайное положение.

Известно, что в результате непогоды без электричества остались не менее 300 тысяч домов.