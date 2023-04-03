В США разрушительный торнадо унес жизни 32 человек
Несколько штормов и торнадо свирепствовали на юге и среднем западе Соединенных Штатов Америки. Известно, что погибли по меньшей мере 32 человека
Об этом информирует CNN.
Вспышка шторма 1 апреля охватила США в семи штатах, торнадо разрушила дома и предприятия, сорвала крыши со зданий, расколола деревья и подняла в воздух транспортные средства.
Винн, штат Арканзас, где погибли не менее 4 человек, был разделен пополам, оставив линию разрушения от западной черты города до восточной.
"Нам просто понадобится вся помощь, которую мы можем (получить, - ред.), чтобы помочь этим семьям восстановиться", – сказала мэр Дженнифер Хоббс.
Приблизительно в 160 км к юго-западу еще один человек умер в Норт-Литл-Рок.
Больше всего жертв обнаружили в Теннесси – 15 человек.
Также пострадал штат Индиана.
Три смерти были в Мемфисе: двое детей и взрослый найдены мертвыми после того, как деревья упали на дома.
Девять других погибли в округе Макнейри.
"Шторм полностью пересек наш округ из стороны в сторону", - сказал шериф Гай Бак.
Всего известно о 32 погибших.
В некоторых штатах из-за последствий непогоды объявили чрезвычайное положение.
Известно, что в результате непогоды без электричества остались не менее 300 тысяч домов.
- 24 марта сильные штормы обрушились на южные штаты США торнадо убил по меньшей мере 23 человека, разрушены дома.
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