В США разрешили выходить на работу медикам, больным COVID-19

Об этом пишет The Associated Press .



Органы здоровья Калифорнии сообщили, что сотрудники больниц, у которых течение коронавируса бессимптомное, могут выходить на работу.



Также работать разрешили работникам некоторых медучреждений Род-Айленда и Аризоны, если у них есть легкие признаки болезни.



В связи с появлением штамма "Омикрон" среднее число новых случаев COVID-19 выросло в США до более чем 700 тыс. в день, побив рекорд, установленный год назад.



Многие медучреждения не только перегружены инфицированными, но и ограничены из-за существенного количества больных коронавирусом работников.

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