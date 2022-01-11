В США разрешили выходить на работу медикам, больным COVID-19
В связи с нехваткой персонала в больницах и высокой заболеваемостью COVID-19 органы здоровья США разрешили медработникам с легким течением коронавируса находиться на работе
Об этом пишет The Associated Press .
Органы здоровья Калифорнии сообщили, что сотрудники больниц, у которых течение коронавируса бессимптомное, могут выходить на работу.
Также работать разрешили работникам некоторых медучреждений Род-Айленда и Аризоны, если у них есть легкие признаки болезни.
В связи с появлением штамма "Омикрон" среднее число новых случаев COVID-19 выросло в США до более чем 700 тыс. в день, побив рекорд, установленный год назад.
Многие медучреждения не только перегружены инфицированными, но и ограничены из-за существенного количества больных коронавирусом работников.
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