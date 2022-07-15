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В США разрешили торговать с Россией медоборудованиями, лекарствами и удобрениями

15 июля, 2022 пятница
10:10
Экономика

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки не вводило санкций по торговле лекарствами, удобрениями и медицинским оборудованием, связанным с Россией

Об этом сообщает Европейская правда .

По генеральным лицензиям Министерства финансов США торговля с Россией отдельными категориями товаров не запрещена. Речь идет о сельскохозяйственных товарах, лекарствах и медицинском оборудовании.

"США не вводили санкций по производству, изготовлению, продаже или транспортировке сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудованию и лекарствам, связанным с Россией", - говорится в сообщении.

В Минфине США сообщили, что запрета на российский экспорт продукции сельского хозяйства и удобрений не было.

Также, как отмечается в источнике, США зарегистрировали отдельную лицензию, согласно которой до 16 декабря можно совершать транзакции с группой компаний SEFE Securing Energy for Europe GmbH – бывшей дочерней компании российского "Газпрома" Gazprom Germania GmbH.

  • Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил , что поддержки включения в санкционный список российского Газпрома или Газпромбанка не будет.

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Мир
Россия
санкции против России
война с Россией
США
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