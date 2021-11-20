В США разрешили получать бустерную дозу вакцины от COVID-19 всем совершеннолетним

Соответствующее решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), сообщает AP .

Дополнительную дозировку этих вакцин позволили вводить через шесть месяцев после начальной полной вакцинации. Все вакцинированные однодозовой вакциной Johnson&Johnson смогут получить бустерную дозу через два месяца после вакцинации.

Главы компаний Pfizer Альберт Бурла и Moderna Стефан Бансель поблагодарили FDA за такое решение. Они подчеркнули, что данные об их препаратах говорят о том, что бустерный компонент вакцин имеет потенциал поддерживать высокий уровень защиты от COVID-19.

Ранее американский регулятор одобрил дополнительные дозы вакцин Pfizer и Moderna для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также для людей 18-64 лет, подверженных риску тяжелого течения заболевания коронавирусом. Кроме того, введение бустерной дозы позволяли лицам, рискующим заразиться COVID-19 в связи с особенностями профессии.