В США разрешили получать бустерную дозу вакцины от COVID-19 всем совершеннолетним
В США разрешили применение бустерных доз вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для всех взрослых от 18 лет
Соответствующее решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), сообщает AP .
Дополнительную дозировку этих вакцин позволили вводить через шесть месяцев после начальной полной вакцинации. Все вакцинированные однодозовой вакциной Johnson&Johnson смогут получить бустерную дозу через два месяца после вакцинации.
Главы компаний Pfizer Альберт Бурла и Moderna Стефан Бансель поблагодарили FDA за такое решение. Они подчеркнули, что данные об их препаратах говорят о том, что бустерный компонент вакцин имеет потенциал поддерживать высокий уровень защиты от COVID-19.
Ранее американский регулятор одобрил дополнительные дозы вакцин Pfizer и Moderna для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также для людей 18-64 лет, подверженных риску тяжелого течения заболевания коронавирусом. Кроме того, введение бустерной дозы позволяли лицам, рискующим заразиться COVID-19 в связи с особенностями профессии.
- Напомним, 23 сентября FDA одобрило применение третьей дозы вакцины Pfizer/BioNTech для людей в возрасте 65 лет и старше, а также некоторых американцев из группы высокого риска.
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