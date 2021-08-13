В США разрешили делать третью прививку от COVID-19 людям со слабым иммунитетом
Регуляторы США одобрили прививку третьей дозой вакцины против коронавируса для людей с ослабленной иммунной системой
Об этом сообщает Радио Свобода .
Объявление регуятора касается американцев, имеющих пересадку органов, определенные виды рака или другие заболевания.
Директор Центра контроля и профилактики заболеваний Рошель Валенский, заявила, что мера направлена на то, чтобы наиболее уязвимые были лучше защищены от коронавируса.
Читайте также: Третья доза вакцины CoronaVac нужна пожилым людям, - разработчики
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.69
Покупка 26.69Продажа 26.92
-
EUR
Покупка 31.25Продажа 31.63
- Актуальное
- Важное