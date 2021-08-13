В США разрешили делать третью прививку от COVID-19 людям со слабым иммунитетом

Об этом сообщает Радио Свобода .

Объявление регуятора касается американцев, имеющих пересадку органов, определенные виды рака или другие заболевания.

Директор Центра контроля и профилактики заболеваний Рошель Валенский, заявила, что мера направлена на то, чтобы наиболее уязвимые были лучше защищены от коронавируса.



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