В США разрешили делать третью COVID-прививку детям от 12 лет
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование бустерной вакцины против коронавируса от Pfizer/BioNTech для детей от 12 до 15 лет
Об этом сообщила прессслужба FDA.
Там также сократили сроки между вакцинацией и ревакцинацией с шести месяцев до пяти месяцев для всех 12-летних и старших.
Эксперты разрешили третью дозу для некоторых детей с ослабленным иммунитетом в возрасте от 5 до 11 лет.
- Ранее глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что изучается вопрос введения третьей дозы вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.56Продажа 31.1
- Актуальное
- Важное