В США разрешили делать третью COVID-прививку детям от 12 лет

Об этом сообщила прессслужба FDA.

Там также сократили сроки между вакцинацией и ревакцинацией с шести месяцев до пяти месяцев для всех 12-летних и старших.

Эксперты разрешили третью дозу для некоторых детей с ослабленным иммунитетом в возрасте от 5 до 11 лет.

Ранее глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что изучается вопрос введения третьей дозы вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет.