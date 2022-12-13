Об этом информирует CNN.

Три чиновника США сообщили, что администрация Байдена завершает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину, о чем может быть объявлено уже на этой неделе.

В настоящее время ожидается одобрение плана от министра обороны Ллойда Остина, прежде чем он будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.

"Украина призывает США направить передовую систему противовоздушной обороны большой дальности, которая высокоэффективна для перехвата баллистических и крылатых ракет, поскольку она попадает под шквал российских ракетных и беспилотных атак, уничтоживших ключевую инфраструктуру по всей стране. Это будет самая эффективная система оборонного оружия большой дальности, которая будет направлена в страну, и чиновники говорят, что она поможет защитить воздушное пространство для стран НАТО в Восточной Европе", - пишет ведомство.

Неизвестно о каком именно количестве ракетных установок идет речь, в целом типичная батарея Patriot имеет радар, обнаруживающий и сопровождающий цели, компьютеры, энергетическое оборудование, станцию управления боевыми действиями и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовых к стрельбе ракеты.

Официальные лица предполагают, что после отправки ПВО Patriot украинцев будут учить их использовать на базе армии США в Германии.

Напомним, в прошлую пятницу США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму $275 миллионов, который включал ракеты для систем HIMARS, 80 тысяч снарядов калибра 155 мм, средства противодействия БПЛА, бронированные транспортеры HMMWV, около 150 электрогенераторов и другое оборудование.

Соединенные Штаты готовят новые объявления о выделении помощи Украине в условиях противостояния российской агрессии.

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